Невзоров: На Лукашенко как на разжиревшем питоне старая кожа трещит и лопается 2 23.03.2019, 16:08

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Cлово «президент» не имеет отношения к тем деспотам, которые возглавляют режимы на территориях бывшего СССР.

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал отставку с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

― Вы знаете, в этом очень лукавом и ложном уходе Назарбаева нет события. Потому что в наше время способов сохранить власть становится всё больше и больше, – сказал невзоров в эфире «Эха Москвы» . – Дело в том, что само слово «президент» не имеет ни малейшего отношения к тем деспотам, которые возглавляют режимы на территориях бывшего СССР. Дело не в деспотах. Они бывают, кстати, весьма и весьма обаятельными и милыми людьми.

Но слово «президент», оно совершенно из другого мира. Оно абсолютно из другого языка. Оно обозначает совершенно другое, поэтому и на Назарбаеве и на Путине, на Лукашенко он, знаете, как на разжиревшем питоне старая сухая кожа трещит и лопается просто потому, что это слово «президент» не в состоянии вместить в себе такого количества, такой полноты власти, которую получают и могут усугубить и увеличить все эти деспоты.

Притом я прекрасно понимаю, зачем он сбрасывает это, зачем он сбрасывает эту кожу, зачем он избавляется от этого слова. Когда меня спрашивают про мое отношение к Путину, я всегда говорю: как пират пиратом я Владимиром Владимировичем восхищаюсь, потому что захватить такой огромный корабль и делать с ним всё что угодно — это не может не вызывать восхищения. Но я не завидую ему. А почему я ему не завидую? Потому что я читать умею, и я вижу, что на борту этого захваченного корабля есть надпись. Я знаю, что эта надпись означает. Я вижу, что это надпись «Титаник».

Вот Назарбаев тоже прочел эту надпись «Титаник», но на своем корабле. Надпись поменьше, написано по-казахски, но обозначает абсолютно то же самое. И вот Назарбаев думает, что если он пересядет в другой кораблик с другим названием, то он не встретит на своем пути айсберг.