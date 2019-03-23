Навальный: Меня постоянно преследуют неизвестные 2 23.03.2019, 16:37

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Российский оппозиционер считает, что это задание «повара Путина».

Политик Алексей Навальный рассказал, что его «каждый день» преследуют по заданию бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Он опубликовал в инстаграме видео, на котором видно, как двое неизвестных идут за ним и фотографируют.

По словам Навального, Пригожин «установил опорные пункты» у его дома и офиса Фонда борьбы с коррупцией. Там каждый день сидят несколько человек, которые преследуют политика и «непрерывно» его снимают. «Иду на работу — они за мной. Иду с работы — они за мной. Иду за обедом — они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра — стоят рядом со столиком и снимают», — написал Навальный.

Целью преследования Навальный назвал оказание на него «психологического давления» и «попытку вывести из себя», чтоб политик ударил или толкнул кого-то из преследователей.

Евгения Пригожина связывают с работой «фабрики троллей» и агентства ФАН. 21 марта ФАН опубликовало видео с Навальным, снятое неизвестным на телефон. В агентстве сообщили, что «москвич» хотел задать вопрос политику, а тот пригрозил «дать ему по башке».

Ранее о слежке «людьми Пригожина» рассказала юрист ФБК Любовь Соболь. По ее словам, преследующие ее мужчины «снимают на камеру, создают давление и стресс», а также иногда представляются сотрудниками издания РИА ФАН. Соболь связала слежку с тем, что она открыто обвиняет Пригожина и его компанию «Конкорд» в массовом отравлении детей в московских детсадах и школах.