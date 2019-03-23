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Болельщики «Барыса» исполнили песню в честь белорусского тренера Скабелки

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  • 23.03.2019, 16:50
Андрей СКАБЕЛКА
Фото: Юрий КУЗЬМИН / photo.khl.ru

Тренер в ответ приветствовал фанатов улыбкой.

«Барыс» опубликовал видеозапись с песней, которую болельщики исполнили в честь главного тренера Андрея Скабелки.

Казахстанская команда в пятницу вылетела из Кубка Гагарина, уступив в серии второго раунда «Авангарду» (1-4).

Болельщики поблагодарили тренера за сезон, исполнив в его присутствии кавер на песню «Жуков» «Батарейка»: «И несмотря ни на что пришел Андрей Скабелка, и у «Барыса» зарядилась батарейка».

Тренер в ответ приветствовал фанатов улыбкой и жестами правой руки.


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