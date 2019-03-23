В Куропатах вандалы разрисовали памятники антисемитскими надписями

В Куропатах вандалы разрисовали памятники антисемитскими надписями16
- 23.03.2019, 17:26
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Вандалы испортили краской памятник еврейским жертвам НКВД.
В Куропатах очередной акт вандализма. Неизвестные разрисовали краской официальный памятный знак и памятник еврейским жертвам НКВД. На оба объекта нанесены «звезды Давида», древний еврейский символ.
Об этом сообщил в своем «Фейсбуке» лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович.
В разговоре с «Радыё Свабода» он сказал, что повреждены два памятника.
20 марта активисты, которые пикетируют ресторан «Поедем поедим» около народного мемориала, рассказали, что в Куропатах неизвестные повалили сразу 14 крестов. Дважды с начала года был поврежден мемориальный знак от президента США «скамья Клинтона».