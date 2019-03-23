Минтранс ввел ограничения нагрузок на дороги в Беларуси 2 23.03.2019, 17:43

Летом на дорогах при температуре выше 25 градусов нагрузка на одиночную ось может быть не более шести тонн.

Министерство транспорта и коммуникаций постановлением №10 от 6 марта 2019 года ввело временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования, документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 25 апреля.

При этом на дорогах и их участках, не включенных в этот перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось девять тонн.

В летний период с 23 мая по 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 °С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более шести тонн.

Постановлением также утвержден перечень транспортных средств, которые не распространяется действие данных временных ограничений.