Министр юстиции Болгарии ушла в отставку после коррупционного скандала 1 23.03.2019, 17:56

Цецка Цачева

Фото: rfe / rl

23 марта Цецку Цачеву вызвали к премьеру для дачи объяснений в связи с покупкой элитной недвижимости по заниженной цене.

Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева ушла в отставку после коррупционного скандала. В субботу утром она была вызвана к премьеру страны для дачи объяснений в покупке элитной недвижимость по заниженной цене, в которой её обвинили журналисты и Общественный антикоррупционный фонд, сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

В марте болгарское издание "Буйвол", Болгарская Служба Радио Свобода и Антикоррупционный фонд опубликовали расследование о продаже застройщиком Arteks элитного жилья по заниженной цене четырём высокопоставленным политикам из правящей партии "Герб". Год назад партия внесла поправки в законодательство, позволяющие застройщику построить небоскрёб в столице страны — Софии.

Цачева заявила, что её совесть чиста, и что она сама попросила о расследовании обстоятельств, при которых она купила квартиру. По её словам, её отставка была добровольной, чтобы упоминание её имени в скандале не давило на "Герб" и возглавляющего партию премьер-министра Бойко Борисова.

Лидер предвыборного списка оппозиционной коалиции БСП Елена Йончева потребовала, чтобы в отставку ушли так же другие фигуранты скандала — заместитель председателя "Герб" Цветан Цветанов, депутат Вежди Рашидов и заместитель министра спорта Ваня Колева. Премьер-министр заявил, что в партии обсудят ситуацию после возвращения Цветанова из рабочей поездки в США.

В мае в Болгарии пройдут выборы в Европарламент, на осень в стране запланированы местные выборы.