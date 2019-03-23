Зеленский о Коломойском: Он мне не хозяин 3 23.03.2019, 18:51

Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Кандидат в президенты Украины отрицает влияние на себя со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Его заявление прозвучало в эфире телеканала ICTV, передает nv.ua.

Некоторые СМИ пишут о моей зависимости от господина Коломойского. Связывают ее с тем, что я всего лишь (или не всего лишь) работаю на канале 1+1. На котором я, кстати, не работаю – я работаю в студии Квартал 95, а она продает свой продукт каналу 1+1. У меня нет с ним (Коломойским) никаких подписей, договоренностей, меморандумов по поводу того, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина”, - сказал Зеленский.

Ранее Коломойский в интервью ВВС Украина заявил, что не финансирует Зеленского.

Зеленского готовы поддержать на президентских выборах 29,4% украинцев среди тех, кто определился и будет голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Лидера Батькивщины Юлию Тимошенко готовы поддержать 17,2% опрошенных, а нынешнего главу государства Петра Порошенко - 14,9% респондентов.