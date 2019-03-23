Прощай, Крым!1
- Алексей Мельников
- 23.03.2019, 20:44
- 1,286
Дело России в противостоянии с Европой по Крыму – безнадежно.
До выборов Президента Украины осталась неделя. Как вернуть аннексированный Россией Крым – один из вопросов избирательной кампании. Один кандидат выражает уверенность, что после его победы Крым будет возвращен Украине. Другой ожидает возврата только после смены власти в России. Но ни у кого нет ответа – каким образом?
То, что от Украины в вопросе ликвидации последствий российской аннексии ничего не зависит – широко распространенное мнение. То, что Украины слаба и ничего не может сделать – тоже не отрицается многими.
Но это не так.
Главное, что может Украина – сделать свою страну европейской – такой, чтобы в нее приходили инвестиции, ехали работать люди, она была свободна от коррупции. Чтобы в Крыму начали смотреть с завистью на то, как живут люди в Украине и говорить: «Эх, дураки мы были, что согласились с захватом Путинам полуострова!».
Это – главный путь возврата Крыма.
Чтобы сложилось такое положение, как с Германией, когда восточные немцы завидовали западным. Или как сейчас – Южная и Северная Корея. Люди бегут из Северной Кореи в Южную – не наоборот.
Внутреннее развитие Украины – главный инструмент, а возврат Крыма произойдет со временем как естественное следствие.
Другой важный вопрос, связанный с будущим Украины – отказ от признания аннексии Россией Крыма в любой форме. Никаких переговоров, компромиссов, двусмысленности. Иначе поступить нельзя и если кто-то в Украине захочет махнуть на Крым рукой, то это будет начало конца новой Украины.
Потому что хорошая перспектива у Украины есть только как у европейской страны, только как у будущего члена Европейского союза. Но сегодняшняя Европа, созданная как вывод из Второй мировой, в принципе не может признать аннексии – ни в какой форме. Поэтому дело России в противостоянии с Европой по Крыму – безнадежно.
Если Украине удастся в обозримые сроки преодолеть внутренние проблемы и сделать свою страну европейской, — это будет одной из причин изменений в России. Со временем и в РФ будет осознано, что захват Крыма был предпринят российскими властями только с одной целью – помешать европейскому выбору России, сделать ее заложницей преступных решений, продолжить закабаление граждан, их превращение в «новую нефть».
Тогда с легким сердцем можно будет сказать: «Прощай, Крым! Здравствуй, Европа!».
Алексей Мельников, livejournal.com