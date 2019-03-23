Прощай, Крым! 1 Алексей Мельников

23.03.2019, 20:44

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Дело России в противостоянии с Европой по Крыму – безнадежно.

До выборов Президента Украины осталась неделя. Как вернуть аннексированный Россией Крым – один из вопросов избирательной кампании. Один кандидат выражает уверенность, что после его победы Крым будет возвращен Украине. Другой ожидает возврата только после смены власти в России. Но ни у кого нет ответа – каким образом?

То, что от Украины в вопросе ликвидации последствий российской аннексии ничего не зависит – широко распространенное мнение. То, что Украины слаба и ничего не может сделать – тоже не отрицается многими.

Но это не так.

Главное, что может Украина – сделать свою страну европейской – такой, чтобы в нее приходили инвестиции, ехали работать люди, она была свободна от коррупции. Чтобы в Крыму начали смотреть с завистью на то, как живут люди в Украине и говорить: «Эх, дураки мы были, что согласились с захватом Путинам полуострова!».

Это – главный путь возврата Крыма.

Чтобы сложилось такое положение, как с Германией, когда восточные немцы завидовали западным. Или как сейчас – Южная и Северная Корея. Люди бегут из Северной Кореи в Южную – не наоборот.

Внутреннее развитие Украины – главный инструмент, а возврат Крыма произойдет со временем как естественное следствие.

Другой важный вопрос, связанный с будущим Украины – отказ от признания аннексии Россией Крыма в любой форме. Никаких переговоров, компромиссов, двусмысленности. Иначе поступить нельзя и если кто-то в Украине захочет махнуть на Крым рукой, то это будет начало конца новой Украины.

Потому что хорошая перспектива у Украины есть только как у европейской страны, только как у будущего члена Европейского союза. Но сегодняшняя Европа, созданная как вывод из Второй мировой, в принципе не может признать аннексии – ни в какой форме. Поэтому дело России в противостоянии с Европой по Крыму – безнадежно.

Если Украине удастся в обозримые сроки преодолеть внутренние проблемы и сделать свою страну европейской, — это будет одной из причин изменений в России. Со временем и в РФ будет осознано, что захват Крыма был предпринят российскими властями только с одной целью – помешать европейскому выбору России, сделать ее заложницей преступных решений, продолжить закабаление граждан, их превращение в «новую нефть».

Тогда с легким сердцем можно будет сказать: «Прощай, Крым! Здравствуй, Европа!».

Алексей Мельников, livejournal.com