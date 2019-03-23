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Наставник сборной Северной Ирландии: Беларусь будет контратаковать гораздо опаснее, нежели Эстония

  • 23.03.2019, 20:56
Майкл О'Нил

Майкл О'Нил поделился ожиданиями в преддверии матча против команды Беларуси в квалификации ЧЕ-2020.

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями в преддверии матча против команды Беларуси в квалификации чемпионата Европы-2020, передает pressball.by.

"Думаю, что белорусы будут контратаковать опаснее эстонцев. Это то, чего мы должны опасаться.

В матче с эстонцами мы много владели мячом, и такая же задача будет стоять перед нами и в воскресенье", - цитирует О'Нила ВВС.


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