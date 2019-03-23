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Гриценко: На посту премьер-министра Украины я хочу видеть Садового

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  • 23.03.2019, 21:25
Анатолий Гриценко
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В случае победы кандидат в президенты Украины выдвинет мэра Львова на должность премьер-министра.

Об этом Анатолий Гриценко сказал во время «Марша единства ради порядка» во Львове, передает inforesist.org.

«Меня часто спрашивали, кого на посту президента я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикали. Мы получим большинство в парламенте. Будет сформировано правительство и это будет ответственная политика. Мы сделаем это трудное дело», — сказал Анатолий Гриценко.

Садовый при этом заявил, что на выборах будет голосовать именно за Гриценко.

«У нас есть особые черты характера. Это патриотизм и желание перемен. Это толкает нас вперед. Я верю, что мы наведем порядок. Надо просто прийти и проголосовать. Я свое решение принял. Я буду голосовать за Анатолия Гриценко», — отметил Андрей Садовый.

Напомним, 1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента и поддерживает Анатолия Гриценко.


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