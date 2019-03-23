Миллион британцев вышел на шествие за второй референдум по Brexit 5 23.03.2019, 21:46

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В шествии принимали участие мэр Лондона и первый министр Шотландии.

Организаторы акции с требованием проведения второго референдума о Brexit заявили о том, что в нее участвует миллион человек.

Об этом говорится в Twitter кампании People's Vote, которая является организатором шествия и демонстрации.

"По нашим оценкам, в сегодняшнем шествии принимает участие миллион удивительных человек. Спасибо всем, кто приехал со всех уголков Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

An amazing 1 million people are estimated to be marching today at the #PutItToThePeopleMarch



Thank you to everyone who has travelled from every corner of the UK.



It's time for a #PeoplesVote. Please RT: pic.twitter.com/UOpS74v1r0 — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 23 марта 2019 г.

Сейчас участники акции находятся на площади перед парламентом Британии, где перед ними выступили мэр Лондона Садик Хан, первый министр Шотландии Никола Стерджен, и другие политики.

Кроме требования проведения второго референдума толпа скандирует лозунги об отставке премьера Терезы Мэй.

Между тем петиция на сайте британского парламента об отмене выхода из ЕС набрала уже более 4,3 миллионов подписей. Это наибольшее количество подписей в истории существования сайта петиций – до сих пор лидировала петиция с призывом к второму референдуму о Brexit от 2016 года.