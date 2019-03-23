Когда вы пойдете на выборы: манифест для украинцев 3 Мирослава Гонгадзе

23.03.2019, 21:55

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Украина стоит на пороге новой вехи истории.

Кто из кандидатов в президенты лучше защитит интересы страны? Есть ли среди 40 кандидатов один, который будет представлять мои интересы? Похожие вопросы задают себе в эти дни все, кто 31 марта готовится пойти на избирательные участки. Эти вопросы ключевые, так как выборы 2019 года продемонстрируют три черты украинского общества – состояние его взрослости, качество лидерства и готовность граждан взять ответственность за свой выбор – которые заложат основы его дальнейшего устойчивого развития.

Подобные вопросы задаю себе и я. Возможно, именно поэтому свое обучение в Гарварде, наряду с вопросами национальной безопасности и международной политики, я посвятила изучению и исследованию вопросов лидерства и лидеров и ответственности общества, как за тех кого мы выбираем, так и за эффективность реформ. К привычным вызовам для общества и лидеров надо добавить то, что эти выборы проходят в стране, находящейся в состоянии войны, защищающей свою территорию от агрессора и отвоевывающей свое право на место в европейской семье. Многие страны в мире проходили через кризисы, который Украина переживает сегодня, и чтобы понять, как и куда двигаться, и научиться на чужих ошибках и успехах, я предлагаю нам заглянуть в историю и взять на вооружение исследования науки.

Ответственность лидеров

В 1933 году прошлого века США находились в Великой Депрессии. Доминирование промышленных монополий, развал банковской системы и крах рынка ценных бумаг, бедность, коррупция, высокий уровень преступности – такой была Америка 30-х. Во время этого, как теперь пишут, крупнейшего в истории США экономического кризиса, американцы абсолютным большинством выбирают себе харизматичного и сильного духом, но слабого телом, в инвалидной коляске, Франклина Деланора Рузвельта. Историки отмечают его невероятные лидерские качества: любопытство и способность к быстрому перевариванию информации; блестящие ораторские способности; уверенность в собственных силах и убеждениях и способность преодолеть себя и учиться на ошибках.

В первые сто дней своего президентства Рузвельт протолкнул, в большой степени путем президентских указов, законодательные инициативы, которые в дальнейшем назвали "Новое Соглашение" "New Deal". "Новое Соглашение" обеспечило комплексную реформу государственной службы, общественного сектора и финансовой системы. Позже, после атаки Японии на американскую землю, чтобы защитить США и помочь Европе преодолеть фашизм, несмотря на бешеную внутреннюю оппозицию, вступил во Вторую Мировую войну. ФДР, имя, с которым он вошел в историю, можно с уверенностью утверждать, заложил основы США. Именно благодаря его политике, Соединенные Штаты стали такими, какими мы их знаем сегодня.

В то же время он – единственный президент США, который нарушил правило двусрочности и пошел на третий срок президентства. Критики также обращают внимание на то, что в середине своего второго срока ФДР двигался в направлении диктатуры, пытаясь параллельно с президентством, контролировать как законодательную, так и исполнительную ветвь власти.

И этому есть четкое научное объяснение. Психологи утверждают, что люди у власти имеют тенденцию меняться, особенно, если не встречают серьезной критики и оппозиции. Со временем люди на верхушке иерархии начинают верить, что имеют право претендовать на власть при любых обстоятельствах. Власть ведет к игнорированию перспектив, взглядов и эмоций других, приводит к их объективизации и вере в стереотипы, делает людей самоуверенными.

В то же время, проблема не во власти как таковой, а в том, как и с какой целью люди используют власть, которую они имеют над другими. "Коррупция не во власти, а в нас самих", – писал мыслитель и основатель идеи современного общественного движения Сол Алинский в своей известной работе «Правила для радикалов». Иметь власть и правильно ею распорядиться на благо других – не простое дело. Итак, для лидера является ключевым не потерять понимание ради чего он жаждет власти.

Ответственность граждан

Характер лидера и его трансформация является лишь частью успеха или провала дела или страны. Большая ответственность лежит именно на нас с вами, гражданах, кто этих лидеров выбирает.

Джон Гарднер, профессор, исследователь, чиновник США, в своей известной книге о лидерстве утверждает, что поведение и действия лидера полностью в наших руках. На нас, как избирателях, лежит ответственность знать, как поддерживать и способствовать сильным и нравственным лидерам и как выявлять тех, кто эксплуатирует нас, играет на наших страхах и предубеждениях или ведет нас опасным путем.

В человеческой природе есть потребность, чтобы нас спасли. Мы ищем родителей, которые решат наши проблемы. Такие фантазии для взрослых детей автоматически ведут к разочарованиям. Ибо только собственными самостоятельными решениями и действиями мы можем решить наши проблемы.

Если мы ленивы, заботимся только о собственных интересах;

Если мы добровольно выбираем себе в лидеры тех, кто обещает простые решения;

Если мы готовы к ограничению собственных свобод;

Если мы отдаем наше личное право выбора и решений –

Мы заслуживаем и получаем худшее.

Поэтому важно наряду со своими интересами думать об интересах общин и не стоит искать простых решений – их не существует. Защищая свои интересы, надо делать взвешенный и осознанный выбор. Выбор – это действие и шаг на встречу личной ответственности.

Ответственность взаимная

Наш выбор является лишь частью нашей ответственности как граждан. Не менее важным является наша активность, организованная поддержка и непрерывный контроль за теми, кого мы выбрали собой управлять. В свою очередь ответственный лидер должен быть открыт и готов к критике и оппозиции, потому что только так можно усовершенствовать и улучшить результат.

И здесь я снова хочу вернуться к президенту Рузвельту и его неординарных качеств. В начале президентства коалиция реформаторов пришла к ФДР, чтобы убедить его провести ряд реформ. Он внимательно их выслушал и ответил: "Вы меня убедили, теперь пойдите и организуйте давление на меня". Рузвельт искал сопротивление, понимая, что это будет держать его в тонусе и заставлять действовать.

Еще сорок лет назад, уже упомянутый мной Сол Алинский писал: "Недостаточно просто выбрать своего кандидата. Необходимо держать его под постоянным давлением".

Итак, имеем простую схему взаимозависимости и взаимной ответственности лидера и избирателей. Лидер должен четко понимать, для чего он стремится к власти, и быть открытым к критике. Мы, граждане, должны делать осознанный выбор, понимая, какого лидера выбираем, и, несмотря на его характер или обещания, держать его под контролем ради достижения изменений.

31 марта вы пойдете на избирательные участки выбирать лидера для Украины. 40 кандидатов в президенты будут искать вашей поддержки.

Время как лидерам, так и гражданам взять на себя ответственность. В ваших руках сегодня разорвать существующий украинский заколдованный круг – Революция – надежда – разочарование – стагнация – протест – Революция – надежда – разочарование – стагнация – протест – революция.

Время творить новую парадигму для Украины.

Революция – надежда – реформы – Прогресс – устойчивое развитие.

Мирослава Гонгадзе, украинская служба «Голоса Америки»