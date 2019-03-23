Ким Чен Ын уволил личного фотографа за то, что тот неправильно его снимал 9 23.03.2019, 22:27

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Такое наказание фотограф понес за то, что снимал диктатора слишком близко.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын уволил своего фотографа. Об этом информирует южнокорейская газета Daily NK, передает newsone.ua.

Сотрудник Korean Art Film Studio по фамилии Ри также был исключен из Трудовой партии Кореи. Такое наказание он понес за то, что снимал Ким Чен Ына слишком близко - с расстояния ближе двух метров. Кроме того, 10 марта он на несколько секунд закрыл собой северокорейского диктатора, когда он выходил из машины. Это расценивается как "ущерб достоинству".

Ри нарушил правила съемки в день «выборов» в Верховное народное собрание КНДР.