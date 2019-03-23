Фотофакт: Над Багузом подняли флаг Сирийских демократических сил 23.03.2019, 22:47

Источник: BBC

В SDF заявили, что пятилетний «халифат» Исламского государства закончился.

Сирийские демократические силы (SDF) во главе с курдами подняли флаги победы в Багузе - последнем оплоте боевиков террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на BBC.

Источник: BBC

Источник: BBC

В SDF заявили, что после поражения в Сирии пятилетний "халифат" Исламского государства закончился.

Тем не менее отмечается, что джихадисты сохраняют свое присутствие в регионе и активно действуют в таких странах как Нигерия, Йемен, Афганистан и Филиппины.

На пике своего могущества ИГ контролировала 88 тысяч квадратных километров территории в Сирии и Ираке.

Источник: BBC

По данным правительства США, в регионе до сих пор может насчитываться 15-20 тысяч вооруженных последователей ИГ, многие из которых состоят в "спящих" ячейках организации. Есть риск, что организация попытается восстановить свое влияние.