Пианист-виртуоз Олег Венгер: Когда Мулявин пел, его глаза словно покрывались пеленой 2 23.03.2019, 22:59

Олег Венгер

Композитор и пианист-виртуоз рассказал, как советские и зарубежные звезды гастролировали по белорусской провинции.

Олег Венгер рассказал kp.by любопытные истории из жизни звезд, с которыми сталкивался в силу профессии.

«МИШУЛИН ЗАПОМНИЛСЯ КАК МРАЧНЫЙ ЮМОРИСТ»

Олег Венгер познакомился со Спартаком Мишулиным в 1975 году. Музыкант по делам заглянул в брестский театр. Там из-за кулис и увидел московского артиста.

Благодаря всенародной любви актеры из «Кабачка 13 стульев» могли гастролировать и маленькими бригадами

Фото: Архив

- Мишулин жаловался администраторам, что его бригада осталась без концертмейстера, и у него проваливаются номера с куплетами. Этот жанр в то время был очень популярен на эстраде. И пусть у Мишулина не было ни слуха, ни певческого голоса, свою порцию аплодисментов на куплетах он неизменно срывал. Тут ему и показывают на меня, мол, у человека абсолютный слух, и ему не нужны ноты.

Мишулин на рояле за кулисами быстренько «спелся» с пинчанином. А уже вечером Олег Венгер играл в концерте бригады из участников телешлягера 1970-х «Кабачка 13 стульев».

Олег Венгер рассказал "Комсомолке" любопытные истории из жизни звезд, с которыми сталкивался в силу профессии

Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В коллектив входили исполнители ролей второго плана в программе, например Владимир Козел (пан Беспальчик) и сам Мишулин (пан Директор). Полуторачасовое выступление состояло из эстрадных миниатюр. У москвичей такие многодневные (а порой и по несколько в день) концерты по городам и весям называлось чесом.

- Наш первый концерт прошел удачно, хотя Спартак на ходу импровизировал, - рассказывает Олег Венгер. - Но артисты были настолько сыгранные, что друг друга понимали с полуслова. Успевал и я выполнять свою концертмейстерскую задачу. Так что когда Мишулин со мной рассчитался, позвал меня поработать «фиксой» - как сессионный музыкант для белорусских гастролей. Я не знаю, что получали остальные члены бригады, но в зависимости от выручки мне платили раз в восемь больше моей зарплаты педагога.

Мишулин запомнился Олегу Иосифовичу мрачным юмористом - не улыбающимся, даже когда шутит. А еще - страшным матерщинником за кулисами.

- При этом он был человеком амбициозным и понимал свою всесоюзную популярность: Мишулина знали не только по «Кабачку...» - на экраны вышло и «Белое солнце пустыни», где он сыграл Саида, и телеспектакль о Карлсоне. Не зря Спартак называл такие турне «Я еду продавать свое лицо». А во время ужина, уже приняв на грудь, Мишулин говорил коллегам: «Если бы на афише не стояла моя фамилия, вам этих гастролей не видать!» Кстати, никто из коллег и даже отдел кадров Московского театра сатиры, где служил Мишулин и его коллеги по «Кабачку 13 стульев», не знал, сколько же лет Спартаку Васильевичу. Возможно, он это скрывал, поскольку у него была молодая жена.

На память о работе со Спартаком Мишулиным и его командой у Олега Венгера (второй слева) остался этот снимок с автографом

Фото: Архив Олега ВЕНГЕРА

С коллективом Мишулина Олег Венгер выступал несколько раз.

- Как-то в моем родном Пинске мы выступали в только построенном итальянцами ДК трикотажников - пять дней по два концерта. На первый ужин я всех пригласил домой, мама приготовила пельмени. То ли дело в маминой кухне, то ли в теплой компании, но все пять вечеров артисты провели у меня.

«КОГДА МУЛЯВИН ПЕЛ, ЕГО ГЛАЗА СЛОВНО ПОКРЫВАЛИСЬ ПЕЛЕНОЙ»

Среди гастролей в Пинске Олег Венгеру запомнились выступления народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева. За послеконцертными разговорами за накрытым в кабинете директора столом танцор с мировым именем запомнился эрудированным и приятным в общении.

- Конечно, всех интересовали зарубежные гастроли артиста. Он рассказывал о сделанных ему подарках - скажем, о халате, расшитом рубинами. А еще сказал, что его знаменитая папаха стоит целое состояние.

Не раз в Пинске гастролировали «Песняры». Олег Иосифович учился с участниками ансамбля ударником Александром Демешко и бас-гитаристом Леонидом Тышков Брестском музучилище.

- Потом Леню распределили в Пинское педучилище преподавателем. Я его устраивал на квартиру, мы играли в теннис и дружили. А изменилось все для моих сокурсников в армии, где они встретили Мулявина.

Александр Демешко (слева) и Леонид Тышко из «Песняров» - однокурсники Венгера по Брестскому музучилищу

Фото: pesnyary.com

Впервые на Полесье музыканты приехали еще «Лявонамi» с самодельной аппаратурой.

- А на следующих гастролях уже под названием «Песняры» я познакомился с Мулявиным. Он был не просто на своей волне, а в своеобразном коконе: когда брал гитару, его глаза словно покрывались пеленой, а пел он, подняв голову вверх. После репетиции Владимир Георгиевич непросто выходил из такого состояния.

В то время, вспоминает музыкант, отношения в группе были очень демократичными.

- Мало того, меня пустили в Минске на репетицию, куда Мулявин неохотно кого-то приглашал. Для меня это стало замечательной школой, ведь я уже руководил коллективом. У «Песняров» к тому времени была американская аппаратура, и когда ансамбль снова приехал в Пинск, Мулявин разрешил раскрутить интересовавшую меня колонку, переснять на фото ее строение и с линейкой измерить детали. Да, мы все делали сами, ведь хорошую аппаратуру купить было невозможно.

СПЕЦЭФФЕКТЫ ЧЕСЛАВ НЕМЕН ЗАПИСАЛ НА МАГНИТОФОН

Еще одним ярким впечатлением стало знакомство в 1976 году с польской рок-звездой родом из Беларуси Чеславом Неменом. Сопровождать гостя Олега Венгера как руководителя популярного пинского эстрадного коллектива отправил местный отдел культуры.

Один из самых эффектных снимков Чеслава Немена в Беларуси сделал Олег Иосифович - это Пинск, главная площадь

Фото: Олег ВЕНГЕР

- Музыкант ехал на легковушке, а его музыканты и аппаратура - в трейлере. Мы сразу же сделали обзорную экскурсию по городу, а потом поселили музыкантов в старой гостинице «Припять». Дважды за время, проведенное в Пинске, Немен посещал костел - там сегодня Пинская диоцезия, здание иезуитского коллегиума, где теперь музей, и католическую семинарию.

Олег Венгер вспоминает, что для публики музыка гастролера оказалась крепким орешком - там было полно экспериментов.

- Люди выходили с квадратными глазами! - смеется Олег Иосифович. - Все ждали его ранние песни, а он и пел мало, и показал свое нестандартное мышление. Тем не менее,концерты три дня шли при полных аншлагах. А еще впечатлил фантастический для наших широт звук. На концертах Немен с музыкантами словно писали общую картину: отдельные фрагменты играли в унисон, остальное каждый создавал сам. И сыгранное каждый раз сильно отличалось от предыдущего концерта.

На одной из репетиций Олег Венгер узнал, как появляются знаменитые космические звуки в музыке Немена. Оказалось, под его многочисленными клавишами стоял бобинный магнитофон, где на пленке были забиты звуковые эффекты, поверх которых и ткалось полотно инструменталистами.

Немен запомнился Олегу Венгеру человеком замкнутым - как говорится, «на своей волне». В этом он напоминал Владимира Мулявина - тоже смотрит внутрь себя, играя на сцене, а перед ключевыми моментами закатывает глаза. Но Немен держал дистанцию даже со своими музыкантами: на репетиции они импровизировали ровно до его выхода из гримерки.

Венгер вспоминает, что пинские музыканты старались побывать на сцене, поговорить с гостями.

- Я подошел к Немену и попросил поиграть на его органе Hammond - фантастика для Пинска в 1976-м. Из-за кулис на звук моих блюзов выскочили ударник и бас-гитарист, мы стали джемовать. А потом Немен расспросил меня о моей школе. Когда я заметил, что у нас нет хорошей аппаратуры да и в принципе сложно себя реализовать в творчестве, Чеслав оставил свой номер телефона со словами: «Ты же бываешь в Польше? Приезжай в Варшаву!» А мы и правда частенько туда мотались - продавали телевизоры и пылесосы и покупали джинсы и другой недоступный нам дефицит. В 1980-м решился позвонить. Немен меня узнал, прислал за мной машину, которая привезла на студию, где он записывал новые вещи. Там Чеслав показал свои музыкальные идеи, графику для конвертов пластинок, мы приятно пообщались и попили кофе.

На память о трех днях в Пинске Немен подписал Венгеру совместное фото

Фото: Архив Олега ВЕНГЕРА

...Сегодня пинчанин Олег Венгер знаменит не только тем, что написал музыку гимна Пинска. Его музыка звучит в титулованном спектакле «Пiнская шляхта» Полесского драмтеатра. А еще без авторитетного участия Венгера не обходится ни одно значимое мероприятие города - Олега Иосифовича приглашают курировать самые ответственные концерты. Музыкант возглавляет совет Ассоциации композиторов Брестчины и издает свою музыку - недавно в областном центре вышел сборник фортепианных прелюдий композитора.

- В 72 года мне хватает времени писать музыку и стихи, рисовать, даже нырять в прорубь для поддержания имиджа, - улыбается Олег Венгер.