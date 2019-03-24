Лукашенко: Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу! 24.03.2019, 8:24

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Диктатор дал наставления юным биатлонистам.

Лукашенко оценил лыжероллерную трассу в агрогородке Мир и встретился с юными биатлонистами. Репортаж с места событий опубликовал телеканал ОНТ.

На кадрах запечатлено, как диктатор во время фотосессии с детьми, обращаясь к ним, говорит: «Так, всем улыбаться, как будто съели... мышь или крысу!»

В агрогородке тренируется около 50 молодых спортсменов. Многие из них собираются в училище олимпийского резерва, а после этого — и в сборную страны.