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Sunday Times: Тереза Мэй уйдет через 10 дней

  • 24.03.2019, 8:29
Тереза Мэй

11 британских министров готовят отставку премьера.

Британский премьер-министр Тереза Мэй столкнулась с полномасштабным заговором кабинета министров, пишет The Sunday Times (перевод – inosmi.ru). 11 министров кабинета хотят, чтобы она подала в отставку.

По данным источника издания, 22 марта британского премьера заставили назвать дату своей отставки. Один из министров, имя которого не называется, сказал: «Конец близок. Она уйдет через 10 дней». Даже ближайшие соратники Мэй считают ее отставку неизбежной.

Одним из претендентов на пост и.о. премьер-министра является заместитель Мэй, Дэвид Лидингтон (David Lidington). Однако «другие настаивают на министре окружающей среды Майкле Гове (Michael Gove) или министре иностранных дел Джереми Ханте (Jeremy Hunt)».


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