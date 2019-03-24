Что делать с Дунканами Маклаудами на белорусских дорогах? 24.03.2019, 8:38

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Белорусы – о «вечной войне» пешеходов и водителей.

Говорите, что среди белорусов много пессимистов? Черта с два! Здесь каждый второй - неунывающий оптимист, уверенный, что жить будет вечно. Чтобы популяция оптимистов не захватила весь мир, естественным путем происходит ее сокращение. Но освободившиеся места занимают новые особи, пишет abw.by.

"Добрый день! Вчера сидел на лавочке напротив "Комаровки", ожидал 25-й автобус. Снял несколько видеороликов про пешеходов. Там это слишком…" - сообщение от читателя сайта автомобильных новостей Алексея. А вот и его видео:

Любой автомобилист в ответ на это скажет: нашли чем удивить. И действительно: молодые мамы выкатывают коляски на проезжую часть, а потом смотрят, остановились ли машины; пассажиры бросаются к остановке, как будто это последний автобус сегодня; спешащие на работу/с работы перелезают через ограждения, а бабушки и дедушки из-за сложностей преодоления лестничных пролетов игнорируют подземные переходы.

Казалось бы, чего переживать, ведь каждый сам в ответе за свою жизнь. Но водители с опытом знают: это так, но не совсем.

На первый взгляд ПДД устанавливают паритет.

Пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, - по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода - на перекрестке по линии тротуаров или обочин).

Водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора.

Источник: abw.by

Допустим, произошел несчастный случай. Рассмотрим несколько вариантов.

Первый - ДТП с участием пешехода на пешеходном переходе.

Пешеход не убедился в безопасности своего действия, водитель не уступил дорогу - оба нарушили свои обязанности. Однако после принятых в 2015 году поправок в ПДД и за себя, и "за того парня" ответит водитель. Как происходит теперь рассмотрение дел данной категории, мы подробно писали в материале "Сушите сухари, или Почему с новой редакцией ПДД мы все - потенциальные уголовники".

Кратко: п.116 ПДД требует, чтобы при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель двигался со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. При этом никто не знает, какая это скорость. И сам факт ДТП говорит о том, что водитель ее выбрал неверно.

Второй вариант - ДТП вне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пешеход может переходить так проезжую часть, если вблизи нет наземных/подземных/регулируемых/нерегулируемых пешеходных переходов. Но опять же с соблюдением мер предосторожности.

Водитель же при возникновении препятствия или опасности для движения, которые он в состоянии обнаружить, обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства (п.87.2 ПДД).

В таких случаях специалисты оценивают, когда водитель мог увидеть пешехода и имел ли он возможность остановиться, чтобы избежать аварии. И здесь уже как покажут расчеты: мог затормозить - значит, виновен, не мог - так и быть, езди дальше.

Это значит, что ошибка водителя опять же весомее ошибки пешехода. Конечно, учитывая серьезность последствий таких аварий - тяжелые травмы и оборвавшиеся жизни, - кто-то должен за все ответить. Например, тот, кто сел за руль средства повышенной опасности.

Но лояльное отношение закона к тем, кто не способен нести ответственность за свою жизнь и перекладывает эту ответственность на других, порождает целую плеяду неадекватных участников дорожного движения. Что с ними делать?

Источник: abw.by

"Штрафовать, штрафовать и штрафовать", - уверены 36% участников опроса. А почему бы и нет? Научили же водителей с помощью штрафов пристегиваться ремнями безопасности и не превышать скорость.

"С помощью ограждений и прочих средств сделать нарушение невозможным" - такого мнения придерживаются 30% ответивших. Тоже хороший вариант: в Германии на автобан пешеход при всем желании не попадет. Если же говорить о комплексном подходе, то соблюдение ПДД должно быть и более логичным в понимании людей, и более комфортным.

"Подземные переходы должны быть более привлекательными, - отмечает тот самый Алексей, который прислал видео. - Сам видел, как дедушка подошел к подземному переходу, а потом вернулся на лавочку на автобусной остановке - ноги болят. Если бы внизу в пешеходном переходе стояли лавочки, может, больше пожилых людей отказались бы от нарушения Правил".

"В свое время я написала не одно письмо в ГАИ, чтобы на улице, вдоль которой стоит наш дом, организовали нерегулируемый пешеходный переход. Очень много взрослых и детей там ходят: из дома в школу или на работу и обратно. Указывала конкретное место. В итоге "зебру" нанесли за 100 м от "народных троп" в направлении, где заканчиваются многоэтажки, а начинается частный сектор". Люди как нарушали, так и нарушают.

"Никак. Дураков научить нельзя", - считают 18%.

"Смириться с давлением нарушителей и организовать в данном месте пешеходный переход", - предлагают 14%. И только 2% респондентов думают, что ситуацию исправят стенды со статистикой о пострадавших в данном месте.

ПДД также призывают участников дорожного движения действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми. Это действительно важно. Однако реализовать такие принципы можно, лишь когда корректность, вежливость и взаимопонимание исходят от каждого, а не только от тех, кто по воле закона получил больше обязанностей.