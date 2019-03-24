За границей у белорусов зависли долги на сотни миллионов долларов 24.03.2019, 9:00

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Скандал с Туркменистаном – это еще лишь малая часть айсберга.

В начале марта стало известно, что на белорусов подали иск в Стокгольмский арбитраж. Но кроме разборок с Туркменистаном есть еще немало болевых точек во взаимных расчетах.

В распоряжение banki24.by попали первые итоги расчетов по внешним долгам за 2019 год.

Данные по просроченной внешней дебиторке и кредиторке доступны по состоянию на 1 февраля. Есть два вида задолженности, которые учитывают власти — задолженность перед организациями Беларуси (внешняя дебиторка) и задолженность организаций Беларуси (внешняя кредиторка).

Такие обязательства с пропущенными сроками погашения называются просроченными. За первый месяц 2019 года качество внешней дебиторки и кредиторки упало.

Доля просрочки во внешней кредиторке выросла с 8,5% до 9,1%, во внешней дебиторке — с 9,9% до 10%. Ухудшение качества расчетов затронуло большинство регионов Беларуси.

На 1 февраля самыми проблемными по внешней кредиторке были Брестская и Могилевская области. В этих регионах доля просрочки белорусских предприятий внешнему миру составила 24% и 18,1% соответственно.

По внешней дебиторке самая высокая доля просрочки была у предприятий Гомельской и Могилевской областей — 13,5% и 18,2%.

Всего к 1 февраля сумма проблемной внешней кредиторки белорусских предприятий составила 930 млн BYN в эквиваленте. За январь 2019 года она выросла на 5,5%. Проблемная внешняя дебиторка достигла 892 млн BYN (+0,2% за месяц).

Из раскрываемых стран крупнейшие долги сформировались перед предприятиями из России — 273,4 млн BYN. В белорусских рублях эта задолженность выросла за месяц на 18,3%.

Однако порядка 70% расчетов Беларуси с Россией ведется в российских рублях. Исключение составляют только платежи за нефть и газ. Поэтому логично посчитать динамику проблемной задолженности и в деньгах соседней страны.

Так вот, в российских рублях просрочка по внешней кредиторке с РФ увеличилась на 12,7% — до 8 369 млн RUB. Эти деньги не отдавала россиянам белорусская сторона. Однако Россия просрочила Беларуси еще бóльшую сумму — 10 682 млн RUB.

Между 1 января и 1 февраля 2019 года долги РФ перед нами выросли на 3,1%. Впрочем, россияне в цепочках долга скорее всего значатся по принципу регистрации компаний. На самом деле это предприятия товаропроводящей сети белорусских предприятий промышленности. Белорусы отгружают продукцию на экспорт авансом, а уже российские «дочки» долгое время не могут расплатиться с «матерями» в РБ.

Долг Туркменистана перед Беларусью уменьшился к 1 февраля с 91,7 до 77 млн BYN. Относительно небольшая сумма просрочки связана с тем, что туркмены лишь частично признают задолженность по строительству Гарлыкского калийного комбината.

15 марта белорусский подрядчик на строительстве калийного комбината опубликовал сообщение, по которому он еще в январе заявил исковые требования на 150 млн USD. Если Стокгольмский арбитраж обяжет уплатить эти деньги туркменскую сторону, просрочка по Туркменистану повысится примерно в 5 раз по сравнению с текущей.