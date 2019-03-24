«Люди будут приходить и сдавать Лукашенко с потрохами» Виктор Горбачев

24.03.2019, 9:10

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Диктатор сам озвучил свою судьбу.

Дело было 22 марта во время встречи с активом Барановичского района и высокопоставленными чиновниками. Ну, сам гражданин Лукашенко про это сказал. Он заявил о – «больше чем сотне задержаний» по делу о поставках запасных частей. То есть - про подшипники.

- «Сколько мы руководителей пересажали в последнее время. Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверное, больше сотни задержаний? Как зацепили одно звено, — продолжил Лукашенко, — и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Люди приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?»

Да! Да гражданин елбасы! Не молчат! Люди молчат лишь до поры и времени. А потом их прорывает и они начинают говорить. Они сдают всех с потрохами. Правильно! Золотые слова вы произнесли. В точку! Зачем им сидеть-то за кого-то?

При чем тут выборы? А вы что думаете, они прям такие прозрачные, честные и по закону? Нуууууу! Это пока так все говорят и представляют. Это вы так думаете. Типа - честные. Это так кажется. А вот потом! Ну, когда ситуация поменяется. А ведь обязательно поменяется. Не через месяц - через год. Не через год - через два. Но ведь все вскроется. Как вы там горите?

«Как зацепили одно звено, и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Люди приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?»

Вот! Вот и я про это. Золотые слова! Сколько же мы еще интересного узнаем и услышим. Книги и фильмы про это будут снимать и показывать. Про то - как выборы проходили. Зачем сидеть-то за кого-то? Ой, заговорят. И не просто заговорят; очереди будут стоять, чтобы вину загладить и с себя проклятия народа снять.

Ой, какие же вы вчера точные и золотые слова сказали. Ну, прям дышать легче стало. Знаете же! Ведь знаете, чем и как все окончится. Люди будут приходить и сдавать с потрохами.

О как! Так иногда бывает.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»