В Таиланде голосуют на первых после путча выборах в парламент 24.03.2019, 9:21

Наиболее сильные позиции – у четырех партий.

В Таиланде в воскресенье, 24 марта, началось голосование на первых с военного переворота 2014 года всеобщих парламентских выборах. Премьер-министр и командующий Королевской армией страны Прают Чан-Оча, стоявший за путчем почти пять лет назад, отдал свой голос одним из первых, приехав к избирательному участку в Бангкоке на "Мерседесе", сообщает dw.com.

Как отмечает информагентство AP, глава правительства рассчитывает сохранить за собой власть и помешать усилить свои позиции партиям демократического фронта, действующим без оглядки на военных.

Реформа военных

Основная задача проведенной военным правительством реформы состоит в том, чтобы не допустить доминирования отдельных партий, а также предотвратить выдвижение на первые роли популистов, связанных с кланом бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават осужденной в 2017 году по обвинению в коррупции. Позднее она покинула страну.

По новой системе голосования, чем больше та или иная партия получит мест в одномандатных избирательных округах, тем меньше для нее будет выделено мандатов по партийным спискам на основе пропорционального представительства.

Основные силы

Как прогнозируют эксперты, основные голоса могут распределиться между "Народной государственной силой" во главе с генералом Праютом Чан-Очей, Демократической партией, формированием "Для тайцев" и Партией будущего.

Правом голоса обладают свыше 51 млн жителей страны, аналитики ожидают высокую явку. По итогам голосования решится вопрос о распределении 500 мест в Палате представителей Национальной законодательной ассамблеи, 350 из них избираются в избирательных округах, а 150 - по партийным спискам.

Сенат назначается непосредственно военными властями. Формировать правительство, которое, как ожидается, будет коалиционным, обеим палатам предстоит совместно.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на затяжной политический кризис и разногласия демонстрантов.