Венедиктов: Для Кремля Зеленский – мистер Хаос 3 24.03.2019, 9:50

3,887

Алексей Венедиктов

В Москве понимают, что ни с одним из трех лидеров президентских рейтингов в Украине «каши не сваришь».

Руководство России устраивает победа на президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского.

Такое мнение 23 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов, отвечая на вопрос, какое отношение Кремля к Зеленскому.

"Для них Зеленский ...мистер Хаос. Устраивает в этом смысле, что понятно, что приход нового человека перемутит украинскую бюрократию, которая в общем и целом настроена на конфронтацию с Россией. Еще раз, нет никакого для Кремля Зеленского, то есть потом он может откуда-то вылупиться, безусловно, но это то же самое, почему, грубо говоря, мы поддерживали [кандидата в президенты США Дональда] Трампа", – сказал главред "Эха Москвы".

По его словам, Трамп в 2016 году был выгоден РФ тем, что "создал хаос в вашингтонской бюрократии".

"Я вообще думаю на самом деле, я повторю свою версию, что кандидатом российским на пост президента Украины является мистер или миссис Хаос. Что в Кремле тоже сидят не глупые люди, которые понимают, что тройка Зеленский – [президент Украины Петр] Порошенко – [лидер "Батьківщини" Юлия] Тимошенко в любой последовательности, те двое из них, кто выйдет во второй тур и станет президентом, что с ними кашу не сваришь с точки зрения интересов РФ, как ее понимает нынешний наш президент и его команда", – отметил Венедиктов.

Он считает, что Кремль в Украине делает ставку не на президентские выборы, а на парламентские, которые должны пройти осенью 2019 года.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.

Согласно опросу, проведенному в начале марта группой SOCIS и Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус", в рейтинге кандидатов лидирует Зеленский. За него готовы проголосовать 20,5% респондентов. Порошенко – второй с 13,3% поддержки. Тимошенко – третья, у нее 9,5%.