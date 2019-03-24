Банкир: Девальвация в Беларуси происходит в самый неожиданный момент 5 24.03.2019, 9:59

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Фото: Reuters

10 долларов три года назад и сейчас – это совершенно разные возможности.

В феврале жители страны купили сразу на USD 70 млн. больше, чем в прошлом году. Такие новости всегда порождают немало слухов и влекут за собой панические атаки на неокрепшие умы. Но особенно сильно такие макроэкономические показатели воздействуют почему-то на пенсионеров, пишет «БелГазета» .

«Ой, а што ж рабiць?» - запричитала бабушка в обычном банковском отделении столичного микрорайона в ответ на безобидный вопрос по поводу наличия у нее сбережений в валюте. Она тут же поправила очки на глазах, вглядываясь в табло с валютными курсами, как будто там вот-вот должна была появиться подробная информация о том, как ей правильнее распорядится собственной пенсией.

Нельзя исключать того, что именно такой несложный диверсионный метод и повлиял на количество валюты, скупленной бдительными гражданами в прошлом месяце. Ведь то, что известно одной бабушке, вскоре обязательно появится сначала в поликлинике, потом на почте и далее - по всей стране. И тогда армия бабушек способна повлиять на любые показатели - количество проданных ли телевизоров или тонны гречки, оперативно развезенной по домам на дачных тележках.

Вообще же подобные сведения можно интерпретировать по-разному. Даже так, как предпенсионного возраста мужчина, пересчитывая пачку 20-рублевых купюр у банковского окошка: «А зачем мне валюта? Пусть ее те покупают, кто по заграницам ездит или по ресторанам ходит. Мне от зарплаты до зарплаты и нашими хватает. Было бы что отложить - может, и купил бы себе евро».

Примерно такой же логикой пользуются и в государственных органах статистики. Если в феврале нынешнего года жители РБ приобрели на 69,4 млн. долларов больше, чем в последний зимний месяц в прошлом году, то объяснение этому одно-единственное: к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны населения привел исключительно «рост доходов населения страны». А то, что вся страна почти половину своих зарплат тратит сугубо на еду, так это, наверное, тоже не потому, что зарплаты маленькие, а из-за того, что аппетиты у всех чересчур хорошие.

Забавно, что ровно ту же информацию про увеличение спроса на иностранную валюту некоторые независимые информационные ресурсы интерпретировали в диаметрально противоположном смысле, нежели государственные СМИ. Что для одних - «рост доходов населения», то для других - «рубль скоро рухнет». Даже интересно, если долго повторять одну из этих установок, то это способно как-то отразиться на доходах? Или хотя бы на расходах? И вообще - достаточно ли сократить расходы, чтобы увеличились доходы?

«Да какой рост доходов? - усмехается парень в районе железнодорожного вокзала, ожидая своей очереди возле банковского отделения. - Платежи надо сделать. Наоборот валюту буду менять. Сначала покупаешь - потом сдаешь, обычная практика». Для чего регулярно осуществлять такие обменные операции, парень разъяснить не пожелал или не сумел, но по его глазам было видно, что это давно сформировавшаяся привычка жить по принципу «так надежнее». И это действительно так, если учесть озвученную недавно официально информацию о том, что в Беларуси 2/3 семей, имеющих детей, являются малообеспеченными.

Обеспеченность граждан хорошо заметна и различима в здании вокзала. Под большим информационным табло целых два обменных пункта с отдельными очередями, присмотревшись к которым сразу становится понятно, кто приехал из Барановичей, а кто - из-за пределов Беларуси. Первые робко интересуются, можно ли здесь на телефон деньги положить, а вторые ведут себя, как Карлсон на крыше - громко, весело, задорно. «Там хорошие конфеты есть - «Беларуская бульба», но по 23 рубля за килограмм. А есть наборы шоколадок красивые, по пять и шесть рублей всего», - докладывала женщина своему серьезному спутнику. «Это сколько на наши?» - важно предвкушал скорую валютную операцию мужчина.

В целом, конечно же, никакого ажиотажа нигде у обменных пунктов, который бы наглядно мог продемонстрировать текущие изменения золотовалютных запасов в стране, не обнаруживалось - ни внутри вокзала, ни за его пределами. «Никогда здесь больших очередей возле обменников не бывает, - пожимает плечами продавщица всякой несъедобной вокзальной еды, - а почему очереди должны быть?» В последнем вопросе услышались любопытство и заинтересованность, но ненадолго: «Сходите лучше в торговый центр, там людей больше всегда».

На втором этаже в торговом центре неподалеку от вокзала у банковского киоска никакого столпотворения тоже не наблюдается. Лишь мужчина лет сорока подозрительно долго вглядывается в курсы валют, периодически отходит к эскалатору, но потом снова возвращается. Не самая удачная шутка про «доллары, марочки, российские рубли» заставляет его остановиться и громко усмехнуться: «Вы что серьезно? Какие доллары, марочки? Это же закончилось лет двадцать назад в районе Комаровки. В чем прикол?».

Прикол примерно в том же, что информация, которая как будто актуальна для взрослого населения страны про курсы валют, совершенно не интересует новое поколение. На фуд-корте того же торгового центра молодежи полно. Они с модными рюкзаками, в цветных одеждах, некоторые с пирсингом. Раскованно сидят за столами, жуют пиццу, балуются с телефонами, что-то весело друг другу рассказывают. Паренек старшего школьного возраста забавляется с двумя стульями, пытаясь соорудить из них какой-то механизм. «Курс доллара? Понятия не имею», - отвлекается он на секунду и тотчас же забывает о странном вопросе. И глядя на него становится понятно, что корзины валют, обменные курсы и прочая финансовая грамотность важна лишь для бабушек на почте с минимальной пенсией в 107 рублей и еще для небольшой категории граждан, ностальгирующей по временам, когда в диких фразах про «доллары, марочки, российские рубли» слышалось что-то значимое и важное.

Александр, сотрудник столичного банка, на условиях анонимности

Слухи о том, что вот-вот будет какой-то коллапс, ходят постоянно, даже у нас в банке. Но на моей памяти ни разу такие слухи ни к чему не приводили. Даже наоборот. За время моей работы в банке, кажется, два раза была резкая девальвация рубля. Так вот оба раза это происходило в самый неожиданный момент. Накануне вроде все обещали, что ничего такого не будет, а потом хлоп, и никакая валюта уже не нужна, на еду бы хватило. У меня зарплаты хватает на то, чтобы и откладывать кое-что, но я один живу, без семьи, поэтому и не занимаюсь особо накоплениями - ни в рублях, ни в долларах. Заначка есть, конечно, небольшая, но я в нее и не залажу. Лежит себе и лежит, вдруг пригодится. Но есть у меня коллега, который постоянно за всеми изменениями следит, у него целая система разработана - из одной валюты в другую постоянно что-то переводит. Хотя я этого и не понимаю: какой смысл суетиться вообще, если у тебя всего-то пару тысяч есть?

К тому же для того, чтобы росли или сокращались реальные доходы ведь не обязательно с валютными курсами баловаться. Многие смотрят только на курс доллара и думают, что в стране все стабильно и хорошо. Но вы сравните сегодняшние цены на продукты или на топливо с теми, что были три года назад. И с удивлением обнаружите, что 20 рублей или 10 долларов тогда и та же сумма в любой валюте сейчас - это совершенно разные возможности. Государству для того, чтобы жизнь граждан дорожала, вовсе не обязательно играть с валютными курсами, есть и другие механизмы, которые давно и успешно в нашей стране реализованы.