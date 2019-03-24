Представители диаспоры вышли на митинг к посольству Беларуси в Нью-Йорке 4 24.03.2019, 10:53

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Белорусы США отметили День Воли.

В честь Дня Воли белорусы США 23 марта провели митинг у белорусского консульства в нью-йоркском Манхеттене, сообщает «Радыё Свабода».

Митинг организовали: Белорусско-американская ассоциация (BAZA) и Белорусско-Американское Объединение «Погоня».

Участники акции выразили:

благодарность правительству БНР, которое «сохраняет и воплощает идеалы белорусского независимого демократического государства»;

солидарность с белорусскими политиками, СМИ, в том числе с «Хартией-97»,

активистами и гражданами, которые борются за демократию в Беларуси.

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