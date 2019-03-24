Тысячи демонстрантов в Белграде потребовали отставки президента 2 24.03.2019, 11:23

Фото: Koca Sulejmanovic / EPA / ТАСС

Акции прошли и в других городах Сербии.

В Белграде в шестой раз состоялась акция протеста «Один на пять миллионов», участники которой потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС, передает РБК.

Аналогичные акции протеста также состоялись в других городах страны. Самые многочисленные, по данным Kurir, прошли в Крагуеваце, Ковине, Србобране, Смедеревска-Паланке и Бачка-Паланке.

Название акции является своеобразным ответом Александру Вучичу, который ранее объявил, что не изменит свою политику, «даже если 5 млн человек выйдут на улицы».

В Белграде последняя акция под таким названием началась в субботу, около 18:00 по местному времени. Участники маршем прошли от площадки у философского факультета (там перед ними выступили актер Бранислав Лечич и генерал в отставке Срето Малинович) через Македонскую и Светогорскую улицы до здания РТС.

Лечич во время своего выступления заявил, что требованиями демонстрантов являются отставка Вучича, Брнабич и Гойкович, а также увольнение руководства РТС. Кроме того, от властей он потребовал обеспечения «честных выборов в течение [ближайших] шести-девяти месяцев». В случае если эти требования не будут выполнены, «вся Сербия соберется в Белграде в субботу, 13 апреля», пригрозил Лечич.

У здания РТС перед собравшимися впоследствии выступили те, кого на прошлой неделе задержали за акцию в здании телерадиокомпании. Протестующие тогда выдавили охрану и заняли помещения редакции. От сотрудников канала они потребовали предоставить им несколько минут эфира, однако те отказались. Митингующих из здания РТС вывела полиция. 23 марта на шествии участники этих событий заявили, что власти тогда избивали студентов, сбивая их с лестницы. Жандармы, по их словам, злоупотребляли своими полномочиями.

Неделю назад в рамках аналогичной акции группа демонстрантов во главе с лидерами оппозиции ворвалась в здание национальной телерадиокомпании Сербии. Его протестующие удерживали под своим контролем несколько часов. В итоге демонстрантов из здания одного за другим вывела полиция. Около полуночи акция окончательно завершилась.