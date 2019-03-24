Российский рубль покатился по наклонной вслед за нефтью 8 24.03.2019, 11:53

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Спрос на газ из РФ в Европе может резко упасть.

Продолжавшийся почти неделю рост рубля, опустивший курсы доллара и евро до минимумов с августа 2018 года, оборвался на торгах в пятницу, пишет finanz.ru.

Российский валютный рынок возобновил падение на фоне удручающих данных по экономике Евросоюза, толкнувших вниз валюты развивающихся стран и цены на нефть.

К 16.19 мск фьючерсы на сорт Brent подешевели на 1,4% - до 66,85 доллара за баррель, отыграв назад весь рост, который рынок «копил» в течение недели.

Доллар на МосБирже прибавил 58 копеек и добрался до отметки 64,46 рубля. Евро подорожал на 24 копейки по сравнению с закрытием торгов четверга и на 61 копейку относительно уровней утренних торгов - до 72,74 рубля.

Рубль падает вместе с другими валютами EM, указывает трейдер «ВТБ Капитала» Артем Звонарев: бразильский реал теряет более 2%, мексиканский песо - 0,9%, а индийская рупия - 0,55%.

Волну продаж спровоцировали данные по деловой активности в Европе, говорит он. Индекс PMI промышленности Германии рухнул до 44,7 пункта - минимального значения более чем за 6 лет, сигнализируя о том, что крупнейшая экономика Евросоюза, чудом избежавшая рецессии в конце прошлого года, так и не смогла нащупать «дно».

Второй месяц из последних четырех ниже критической черты в 50 пунктов оказался промышленный PMI Франции. Сводный индекс по еврозоне упал до 47,6 пункта - минимума за 71 месяц.

«Это плохие новости для России, которая может столкнуться с падением спроса на свой газ в Европе», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

И для всех остальных сырьевых экспортеров тоже, уточняет аналитик MarketPulse Дин Поплуэлл: возникает вопрос, сможет ли мировая экономика предъявить спрос на ресурсы в объемах, на которые рассчитывают добывающие страны, с учетом того, что зона евро на грани полноценного кризиса, а Китай погряз в торговой войне.

Уверенный рост рубля - с 66 до 64 за доллар - спровоцировали масштабные продажи валюты экспортерами, которым, по оценке ITI Capital, нужно реализовать около 9 млрд долларов, чтобы перечислить в бюджет налоги за март - рекордные в этом году.

«Мы видели большие объемы продаж экспортной выручки, но они подходят к концу, - говорит Звонарев. - Спекулянты и фонды начинают покупать валюту, и возможно на следующей неделе мы увидим 64,5-65 (рублей) за доллар».

Спекулянты, ставившие на укрепление рубля, начали фиксировать прибыль, а если уровень 64,5 рубля за доллар будет пробит, «люди опять начнут набирать валютный лонг», сказал Reuters дилер крупного западного банка.

Лучший период для рубля, когда платежный баланс профицитный, а приток валюты на рынок максимальный, заканчивается, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В апреле экономика получит лишь около 5 млрд долларов по текущему счету, вдвое меньше, чем в феврале-марте. Эта сумма едва покроет выплаты внешнего долга и интервенции ЦБ. Летом же платежный баланс может стать дефицитным, чистый приток валюты сократится практически до нуля - это поднимет доллар до 70 рублей в благоприятном сценарии и до 75 - в случае ужесточения санкций, прогнозирует Порывай.