В Минске джип протаранил забор спецподразделения «Алмаз»8
- 24.03.2019, 12:49
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Происшествие случилось сегодня в 8:00.
На улице Кальварийской в Минске джип серебристого цвета пытался оторваться от гаишников. Свернул во дворы, и на всей скорости врезался в бетонный забор базы спецподразделения МВД «Алмаз», сообщает nn.by.
В итоге водитель просто протаранил забор, в нем образовалась огромная дыра, и вылетел на алмазовскую автостоянку.
По предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения. Он остался жив, однако сильно порезался из-за разбитого стекла.