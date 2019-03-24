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В Минске джип протаранил забор спецподразделения «Алмаз»

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  • 24.03.2019, 12:49
  • 2,673
Источник: nn.by

Происшествие случилось сегодня в 8:00.

На улице Кальварийской в Минске джип серебристого цвета пытался оторваться от гаишников. Свернул во дворы, и на всей скорости врезался в бетонный забор базы спецподразделения МВД «Алмаз», сообщает nn.by.

В итоге водитель просто протаранил забор, в нем образовалась огромная дыра, и вылетел на алмазовскую автостоянку.

Источник: nn.by

По предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения. Он остался жив, однако сильно порезался из-за разбитого стекла.


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