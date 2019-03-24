Фальшивые фото советских магазинов 7 24.03.2019, 12:44

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Источник: maxim-nm.livejournal.com

Блогер разоблачает популярный стереотип фанатов СССР.

Время от времени в комментарии к моим постам о советском дефиците или о том, как на самом деле выглядели советские магазины приходят фанаты СССР и начинают вскрикивать о том, что мол это все неправда, что на самом деле все было совсем иначе, и прилавки ломились от изобилия, пишет в ЖЖ белорусский блогер Максим Мирович.

В доказательство этих утверждений в комменты постится обычно фотоснимок из 1950-х годов, сделанный в каком-нибудь "закрытом" столичном магазине для элиты, либо одно из постановочных фото советских магазинов 1970-80-х годов.

Откуда брались такие постановочные и по сути фальшивые фото советских магазинов? Их делали фотографы для советской прессы и издательств — к примеру, если было нужно проиллюстрировать какой-нибудь материал в книге или в газете фотографией прилавков. Собственно, именно такие фальшивые и постановочные фото выдаются сейчас поклонниками СССР за "реальные фото советской жизни".

Как отличить такое фальшивое фото от реального магазинного снимка? Есть несколько характерных черт — во-первых, на фальшивом фото все товары очень ровно и аккуратно расставлены, нет ни малейшего следа того, что с полок хоть что-то взяли — все просто стоит ровными и красивыми рядами. Во-вторых — на них часто показывают дефицитные товары (которые при обычном режиме работы магазина просто разметают). Ну и в третьих — на таких фото часто попросту нету людей. Вообще нет! Ни в торговом зале, ни на кассах. Магазин есть — а людей нет) Но что самое смешное — практически всегда даже на таких фальшивых фото советских магазинов, за всей их аккуратностью и прилизанностью трудно скрыть убожество советской торговли и ассортимента товаров.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о фальшивых фото советских магазинов.

01. Вот типичнейшее фальшивое фото советского магазина. Ровные ряды товаров, правильно выбранный ракурс, снимали, скорее всего, со штатива, людей нет) Но даже при всей внешней благополучности снимка бросается в глаза убожество ассортимента — обратите внимание на несоответствие товаров навигационным табличкам сверху. На переднем плане обозначен мясной отдел — а в холодильнике вместо мяса — одни консервы. Зачем класть консервы в холодильник)? Слева обозначена "рыба" — и там тоже только одни консервы, никакой нормальной рыбы в магазине нет.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

02. Вот еще. Вроде бы все красиво — фотограф правильно выбрал ракурс, красивое освещение, все дела. Людей нет) Но и здесь советское убожество пробивается даже сквозь постановку — В отделе "мясо/птица" стоят только ряды консервов и коробки с каким-то там "ассорти" (в лучшем случае это какие-нибудь замороженные котлеты), а на заднем плане в отделе "молочные продукты" стоят только тоскливые ряды лучшей в мире советской сгущенки. Хотите йогурта, молочного пуддинга, фруктового кефира, сладкого сыра? Фиг вам — будете лопать лучшую в мире сгущенку.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

03. Еще одно фальшивое фото советского магазина — которое, по замыслу фотографа и редактора печатного издания должно было показать настоящее советское изобилие — мол, в СССР никто не голодает, смотрите! Однако по факту в кадр попали одни только консервы — в отделах "птица", "субпродукты" и т.д. можно увидеть только бесконечные ряды банок с каким-нибудь "завтраком туриста". Такое впечатление, что вся страна вышла в какой-то вечный поход за коммунизмом)

Источник: maxim-nm.livejournal.com

04. Еще один кадр из того же магазина — здесь фотограф решил запечатлеть, так сказать, ряды продуктов чуть крупнее, лучше бы он этого не делал) Да, все расставлено ровно и аккуратно — но посмотрите, какой убогий ассортимент. Во-первых, на полках немалого торгового зала стоят одни консервы, а во вторых — даже тех же консервов есть всего несколько видов, которые расставлены горками — растекаются так сказать мыслью по древу, чтобы создавать видимость изобилия. В современном супермаркете весь имеющийся в кадре ассортимент товара поместился бы на одной полке.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

05. Вот это, судя по светильникам и навигации — тот же магазин, но снятый уже с покупателями. Кадр смотрится чуть поживее, но ассортимент убогий и здесь.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

06. Такая вот фоточка. Здесь фотограф решил добавить в кадр двух девушек миловидной внешности, расставив их в кадре согласно всех требований композиции. Как и на прошлых снимках — на полках нет ничего, кроме консервов. Есть еще сухое детское питание в картонных коробках — кажется, оно было привозным (импортным) и продавалось с ограничениями.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

07. Фальшивое фото овощного магазина — видимо, сделанное утром перед самым открытием. В кадре вроде бы представлено изобилие, но на самом деле в овощном отделе можно купить только "подземные овощи" вроде морковки, картошки и лука. Есть еще пару видов капусты и зеленый лук. Огурцы, помидоры, болгарский перец — все это в СССР было дефицитом.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

08. Реальный совковый овощной, кстати, выглядел как-то так — грязный щербатый пол, какие-то грязные и пыльные кюветы с подземными овощами и подгнившей капустой. Зеленый лук не гордо распушен павлиньим хвостом, а просто свален в кучу. Немаловажная деталь — даже этот скудный ассортимент покупателям не разрешали брать самим, все выдавали продавщицы. "А плохое кто брать будет, Пушкин?"

Источник: maxim-nm.livejournal.com

09. Вот еще один пример фальшивого фото — где главный акцент сделан на покупателях. Обратите внимание при этом на то, какой скудный и убогий ассортимент вокруг — длиннющие холодильники на заднем плане занимает только молоко, и все.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

10. Еще одно образцово-показательное фото. Людей нет, консервы есть)

Источник: maxim-nm.livejournal.com

11. Бакалейные товары. Весь торец большого стеллажа (между прочим, самая так сказать раскупаемая зона) занимают два (ДВА!) вида плохого чая — чай "Индийский 1 сорт" (желлтая пачка сверху), и "Чай грузински 1 сорт" (синяя пачка с цветным овалом ниже).

Источник: maxim-nm.livejournal.com

12. Ноу комментс, одни консервы)

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Такие дела. В общем, как видите — даже фальшивые и постановочные фото советских магазиноа выглядели крайне убого. Что самое интересное — тогдашние советские граждане вовсе не замечали убожества этих фотоснимков (которые наблюдали в книгах и в газетах) — никто не спрашивал, почему в кадре нет людей, и никто не спрашивал — а почему, собственно, мы питаемся одними консервами?

У многих, кто начал в последние советские годы выезжать из СССР — был культурный шок от западных супермаркетов с их свежими овощами и фруктами, десятками видом выров и колбас, вкусным натуральными вином, хорошим шоколадом и прочим таким. А фальшивые фото советских магазинов с их скудным "изобилием" сейчас воспринимаются как какой-то анекдот.