Лукашенко в разговоре с министром спорта: Мозгов нет! 11 24.03.2019, 12:59

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Диктатор расстроился из-за «Минской лыжни».

Лукашенко, побывав на лыжероллерной трассе в агрогородке Мир в Брестской области, раскритиковал министра спорта Сергея Ковальчука за то, что стрельбище «Минской лыжни» было отвезено в Раубичи, сообщает tut.by.

По словам корреспондента ОНТ, размер стрельбища в Мире «пока не дает как следует размахнуться юным талантам».

— А вы в Раубичи отвезли стрельбище то, минское! Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда Лису (председателю Брестского облисполкома). А они в Раубичи завезли! Зачем оно в Раубичах, объясни мне? Зачем, там есть стрельбище. Ты должен был снять и поставить там, где оно надо. Надо было сразу вывезти и поставить! — сказал Лукашенко.

И добавил, обращаясь к Анатолию Лису:

— Забирай его себе!