Потерявший ход у берегов Норвегии лайнер запустил двигатели 24.03.2019, 13:11

1,052

Фото: Круизинформ

Корабль с почти 1400 пассажирами дрейфует в десятке километров от норвежского города Молде.

Экипажу круизного лайнера Viking Sky, который накануне попал в шторм и потерял ход у берегов Норвегии, удалось перезапустить три из четырех двигателей. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на спасательные службы Норвегии (перевод – РБК).

Согласно данным сервиса MarineTraffic, который отслеживает морскую навигацию, Viking Sky сейчас дрейфует со скоростью 3,4 узла в десятке километров от норвежского города Молде.

По последним данным, спасатели эвакуировали с лайнера 313 из 1373 человек. Спасательную операцию проводят на трех вертолетах. Также вокруг лайнера, следует из данных MarineTraffic, находятся несколько небольших судов, которые тоже задействованы в эвакуации. Изначально операция была осложнена погодными условиями, однако сейчас ветер ослаб и ситуация стала спокойнее.

В настоящее время в акватории, где дрейфует Viking Sky, дует крепкий ветер, его скорость составляет 30 узлов, свидетельствуют данные сервиса Windy. По шкале Бофорта он составляет семь баллов. Также неподалеку от Viking Line потеряло ход и другое судно, экипаж сухогруза уже эвакуировали спасатели.