Союз мышей и лягушек 1 Андрей Паливода, «Левый берег»

24.03.2019, 14:36

2,563

Фото: EPA/UPG

Зачем Москве может понадобиться СНГ-2.

В случае победы на предстоящих выборах Петра Порошенко надежда Москвы на возможную федерализацию Украины исчезнет. В качестве ответной меры Кремль может реанимировать подзабытый проект СНГ-2: признать «независимость» «ЛНР/ДНР» и включить их в союз других сепаратистских непризнанных государств, наряду с ПМР, Южной Осетией и Абхазией.

Параллельная реальность

Мало кто когда-нибудь слышал о существовании платежной системы «Приднестровье». А она существует и работает, люди ею пользуются. Национальная платежная система «Приднестровье» – платежная система, действующая на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Организационно НПС разделяется на расчетный банк (с момента создания его функции выполнял Приднестровский республиканский банк, с 2017 года функции перешли Приднестровскому Сбербанку) и коммерческие банки-участники. Все вместе они обеспечивают всю инфраструктуру расчетов: эмиссию карт банков-участников, авторизацию и проведение транзакций, межбанковские расчеты, обслуживание карт в терминалах и т.д.

Это только один небольшой пример того, как люди в непризнанных республиках организуют свою жизнь. Если присмотреться, то выяснится, что по сути на том же постсоветском пространстве существует целый параллельный мир, но непризнанный – и этой своей непризнанностью даже гордящийся.

ПМР, ЛДНР и прочие. Реальные бюджеты фейковых государств

В 90-х годах Россия, отчасти сама того не осознавая, а отчасти – с дальним прицелом – поспособствовала созданию в распавшемся СССР целого ряда сепаратистских квазигосударств. Точнее, в большинстве случаев они возникали больше самостоятельно, как результат местных межнациональных конфликтов. А далее уже их «подхватывала» Россия, обеспечивая или вооруженную защиту (Приднестровье, Южная Осетия), или финансовую поддержку (Абхазия), или политическую (Нагорный Карабах). А то и все вместе.

В те времена Россия еще не могла позволить себе внешнюю экспансию, однако закладывала на постсоветском пространстве многочисленные «мины замедленного действия» (одной из которых был, в частности, Крым). В какой-то момент произошла даже попытка легализовать сепаратистские территории на международном уровне. В 1992 году, через год после создания СНГ, был учрежден «Союз непризнанных государств», получивший достаточную известность под претенциозным названием СНГ-2.

С самого начала в него входили Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, а также самопровозглашенные Республика Сербская (образованная в Боснии и Герцеговине) и Сербская Краина (существовала на территории Хорватии).

Впрочем, через несколько лет «балканская составляющая» СНГ-2 исчезла естественным образом. Республика Сербская Краина была присоединена к Хорватии в результате операции «Буря» летом 1995 года и прекратила свое существование. Республика Сербская в результате Дейтонских соглашений (ноябрь 1995 года) получила статус государственного образования в составе Боснии и Герцеговины.

Остались непризнанные государства на постсоветской территории (Республика Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия). Периодически в СНГ-2 подавали заявку сепаратисты Гагаузии и некоторых других территорий с неопределенным до конца статусом. Однако для вступления у них было явно недостаточно атрибутов государственности – хоть каких-то.

В ноябре 2000 года в Тирасполе была сделана попытка придать СНГ-2 второе дыхание: там подписали договор о создании постоянно действующего координирующего органа – Совещания министров иностранных дел. А заодно – и консультативного совета на уровне экспертов для подготовительной работы между встречами, которые предполагалось проводить не реже двух раз в год. Но вскоре эти инициатива заглохла: только пришедший к власти в Москве Владимир Путин был занят борьбой с олигархами, ему было не до международных интриг.

Однако теперь странной организации под названием СНГ-2 могут придать новый импульс, так как она вновь станет очень нужной Кремлю.

Инструмент в руках России

Несмотря на разницу идеологий (кстати, не такую уж и большую), у членов СНГ-2 есть очень много общих черт. Все они возникли во время распада СССР и сопровождавших его острых межэтнических конфликтов. Сепаратистские образования не являются членами ООН и не имеют какого-либо значимого международного признания. При том, что даже входящая в Союзное государство с Россией Беларусь не стала признавать суверенитет Сухуми и Цхинвала.

Тем не менее, все перечисленные квазигосударственные образования продолжают существовать уже на протяжении довольно длительного времени, более двух десятков лет. Все они имеют такие атрибуты независимой государственности как собственные конституции, правительства, вооруженные силы, спецслужбы, таможенные и пограничные службы. Политические и экономические структуры непризнанных государств более или менее приспособились к существованию в условиях «ни мира, ни войны, ни международного признания». Конечно, их экономики в условиях фактической изоляции от внешнего мира развиваются очень слабо. Процветает коррупция и теневой бизнес, в плохом состоянии находится инфраструктура, доходы населения очень невелики.

Непризнанные государства на постсоветском пространстве (включая «ДНР-ЛНР») – это, по разным оценкам, в совокупности от 3,2 до 3,8 млн человек. Подавляющее большинство которых в финансовом плане напрямую зависят от России (получают от РФ пенсии, зарплаты, либо заняты в структурах, существующих благодаря РФ, либо обслуживают российские объекты). К тому же в непризнанных государствах очень высок процент граждан РФ – в некоторые периоды там гражданство России давали едва ли не всем желающим.

Фото: EPA/UPG

Такой человеческий потенциал, контролируемый из Москвы – серьезная сила уже сама по себе. А если он становится силой организованной – еще хуже. И вот тут вырисовывается достаточно опасный сценарий. Если на предстоящих выборах президента Украины победит Петр Порошенко, то Кремль окончательно лишится надежд на сохранение своего влияния в Украине через федерализацию страны. Тогда руководство РФ может окончательно пойти на институциональное оформление «ДНЛ/ЛНР» как источника вечных проблем для Киева – для этого признает их независимость, одновременно массово выдавая их жителям российское гражданство. Тем более, что такой сценарий уже отработан на захваченных у Грузии регионах.

«Да, такой сценарий в Кремле есть. Он, конечно, не единственный и не главный даже, но это один очень хорошо проработанных вариантов. Проработанных на всех уровнях – от правительства РФ до спецслужб и пропагандистов», – подтвердил LB.ua очень близкий к российскому руководству московский политтехнолог.

По его словам, в некотором роде подготовка по этому сценарию ведется уже давно: в ура-патриотических СМИ разные деятели, а также политики типа Жириновского регулярно высказывают в адрес Кремля претензии, что РФ до сих пор не признала независимость «ДНЛ-ЛНР», а также что их жители, как ни бьются, не могут получить ни гражданство России, ни даже статус соотечественника за рубежом. «Так что в случае чего, признание независимости сепаратистов востока Украины будет подано в России как желание народа и одновременно – констатация уже свершившегося факта», - говорит политолог.

В этой ситуации СНГ-2 окажется вновь востребованным. Московские дирижеры наверняка инициируют «вступление» в эту структуру признанного ими же «ДНР/ЛНР», а потом постараются, чтобы хоровое пение членов СНГ-2 выглядело на международной арене именно как голос «стремящихся к свободе» граждан сепаратистских республик.

Возродит ли или придаст веса СНГ-2 присутствие там «Л-ДНР»? Сомнительно. Но с другой стороны частично переведет конфликт на Донбассе из «тени» гибридного противостояния в поле международного права и международной политики – а тут позиции Украины куда сильнее российских.

Андрей Паливода, «Левый берег»