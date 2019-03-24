На акции в Минске потребовали освободить политзаключенных 1 24.03.2019, 14:53

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Фото: «Еврорадио»

Участники Дня Воли принесли портреты Федынича, Жемчужного и Барановича.

На митинге-концерте ко Дню воли в Минске собралось около полутора тысяч человек. Выступили руководители оппозиционных партий, сообщает «Еврорадио».

Несколько участников акции подняли плакаты с требованием освободить политзаключенных Святослава Барановича и Михаила Жемчужного, а также прекратить преследование руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича.