На акции в Минске потребовали освободить политзаключенных

На акции в Минске потребовали освободить политзаключенных1
- 24.03.2019, 14:53
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Участники Дня Воли принесли портреты Федынича, Жемчужного и Барановича.
На митинге-концерте ко Дню воли в Минске собралось около полутора тысяч человек. Выступили руководители оппозиционных партий, сообщает «Еврорадио».
Несколько участников акции подняли плакаты с требованием освободить политзаключенных Святослава Барановича и Михаила Жемчужного, а также прекратить преследование руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича.