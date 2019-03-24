Елбасы и лучшие люди города Барановичи 9 Виктор Горбачев

24.03.2019, 15:12

4,096

А может это и есть настоящий рейтинг популярности?

Вот и славные Барановичи он посетил. Дождались. Скоро выборы. Прям целый кортеж через все Барановичи проехал. Чтобы все видели. Чтобы все знали. Едет! Едет сам! Да к нам! Да в Барановичи! Чудо из чудес! Жив курилка!

И вот сейчас он выйдет к своим избирателям и заговорит. О добре и счастье. О лучшей стране, и лучших условиях жизни в ней. О высокой зарплате и спортивных достижениях. О лучшей медицине и образование. Пусть нам все страны мира завидуют. И даже Африка! И вообще — просто и душевно, открыто и с пониманием, поговорит с лучшими людьми этого города.

Но! Но, что это такое? Где? Где эти лучшие люди города Барановичи? Почему пусты улицы и проспекты, площади и переулки? Куда пропали лучшие люди города? Что произошло с избирателями? И не просто избирателями, а тем большим количеством проголосовавших за лидера? Избиратели Барановического района имели один из самых высоких показателей в период голосования за елбасы по стране. Прям 96% район! Да и в самом городе их было больше 86%. Где? Где эти переживающие проценты? Почему они не стоят вдоль проезжающего кортежа с елбасы? Где цветы, шарики и рукоплескание?

Источник: facebook.com

Да, в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Не спорю. Погода не спит и буянит. Так может, в Барановичах этот уровень, да в этот день зашкаливает? Может, прям как после какого-то урагана или взрыва, всех сдуло и все попрятались? А может? Хотя, не может этого быть! Ну, может власти города, этот лучший народ этого города не успели проинформировать о приезде елбасы? Вот и не успели они заполнить своими телами площади и проспекты. Просто махнуть рукой. Просто поприветствовать. Хотят бы так. На балконах людей нет. Окна и форточки все закрыты. Странно всё это как то. А может, это «любовью» называется? Взаимной.

Жаль. Очень жаль. Елбасы к вам — а вы попрятались. Словно бы вымер город. Не стоит боятся лидера. Ближе! Ещё ближе. Ближе надо быть к нему. Может тогда и жизнь наладится. И вообще, не только по 500, а смотришь, и по 800 будет. Каждому. Особенно в Барановичах.

А может это и есть настоящий рейтинг популярности? Хотя? Нет-нет! Что-то я не о том и не так подумал. Просто время такое проезда получилось. Рабочее. Все на работе. И члены БРСМ, и члены «Белой Руси», и даже члены государственного профсоюза - не смогли и не получилось. Вот, было бы это не в рабочее время, тогда бы и заполнились бы улицы и проспекты города Барановичи лучшими людьми этого города. А так? А так, извините, гражданин елбасы, работа — наше всё!

И вдоль дорог, лишь сотрудники стоят. Разные. С погонами и без. Хоть и без шариков, но стоят. Хоть не рукоплещут — но есть и улыбаются. Радостные.

Ну, а тем кто не вышел — позор! Позорище, всем этим лучшим людям этого города!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»