Международные организации выступили в поддержку профсоюза РЭП 24.03.2019, 15:35

Директора по Восточному партнерству и ОБСЕ призвали обратить внимание на «дело профсоюзов».

Международные организации призвали включить нормы, касающиеся прав человека и трудовых прав в приоритеты переговоров о партнерстве ЕС и Беларуси. В совместном письме МКП, IndustriALL, ЕКП и Европейский IndustriAll обращают внимание на «дело профсоюзов» и международные нормы, которые игнорирует правительство Беларуси. Обращение адресовано директору по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люку Девин.

Сайт praca-by.info приводит текст письма целиком:

«Приоритеты для переговоров о партнерстве между Европейским Союзом и Беларусью

Уважаемый г-н Девин,

Прежде всего, мы хотели бы выразить вам признательность за то, что нашли время встретиться с нами в Вашем офисе 16 января 2019 года. Это была для нас важная возможность поделиться своими проблемами в связи с тревожной безудержной тенденцией нарушения основных прав человека в Беларуси, в частности вокруг так называемого «дела профсоюзов».

Этот конкретный случай, для нас является четким свидетельством политического направления белорусских властей на криминализацию профсоюзов и их деятельности в стране. На несправедливом суде и при отсутствии убедительных доказательств городской суд Минска постановил, 9 ноября 2018 года, поддержать приговор местного районного суда против двух профсоюзных лидеров, которые были принудительно отстранены от своих выборных должностей.

МКП, IndustriALL, ЕКП и Европейский IndustriAll решительно не согласны с вердиктом этого суда и решением отклонить апелляцию.

Мы знаем, что ЕС углубляет свои отношения с Беларусью, в частности, через соглашение о партнерстве, которое сейчас обсуждается. Мы верим, что ЕС должен продолжать оказывать поддержку гражданскому обществу и жертвам репрессий в Беларуси.

Мы уверены, что уровень участия Беларуси в Восточном партнерстве зависит от общего развитие отношений между ЕС и Беларусью в контексте уважения международного права и прав человека. Ощутимые шаги Беларуси по уважению всеобщих основных свобод, верховенства закона и прав человека должны оставаться ключевыми для политики Европейского Союза в отношении Беларуси.

Что касается вышеупомянутого «дела профсоюзов», приговор суда нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, в частности, Статью 22, части 1-3, касающиеся свободы ассоциации, а также Статьи 5 и 6 Конвенции МОТ № 87 о свободе ассоциации и защита права на организацию, ратифицированная Беларусью.

В этих рамках наши организации требуют, чтобы в процессе переговоров о соглашении о партнерстве между Европейским Союзом и Беларусью, приоритеты партнерства включали в себя все международные нормы и конвенции, касающиеся прав человека и трудовых прав. Это, в частности, относится к «Международному пакту о гражданских и политических правах» и Конвенций и юриспруденции Международной организации труда (МОТ).

Ценя Ваше сотрудничество, мы с нетерпением ждем от Вас незамедлительных действий по этому важному вопросу».