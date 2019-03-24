Куда поехать в марте: пять маршрутов для встречи весны 24.03.2019, 15:20

Три уникальных карнавала, один праздник и просто место, где можно отогреться после зимы.

Северное полушарие просыпается от дремоты, Южное празднует конец лета, и в мире происходит много интересного. Настало время добавить в жизнь немного солнца, попробовать что-то новое или познакомиться с чужими традициями. Вот пять лучших мест для этого в марте, пишет vokrugsveta.ua.

Ямайка, солнечный остров

Конец марта вполне может стать идеальным временем для посещения Ямайки, так как сезон ураганов закончился, погода приятная, и в это время толпы туристов еще не повалили на остров.

Район Монтего-Бей на севере острова — пожалуй, самый известный курортный регион, с отелями на любой бюджет и аэропортом, куда летает много авиалиний из Европы. В 80 километрах от шумного Монтего-Бей — городок Негрил, еще одна быстро развивающаяся курортная зона. В Негриле километры песчаных пляжей (одни из лучших в мире, по версии TripAdviser), мелководье, теплая идеально прозрачная вода, а дальше — коралловые рифы, где можно поплавать с маской, если устали сидеть на песке с коктейлем.

Водопад Даннс-Ривер возле города Очо-Риос. По камням можно вскарабкаться навстречу потокам на самый верх:

Если хочется приключений, можно совершить восхождение на вершину Блу-Маунтайн (Голубой горы, 2256 м). Гора часо укрыта облаками (отсюда и название), но в ясный день вам откроется ошеломительный вид на остров от побережья до побережья и на океан до самой Кубы. Спустившись, можно совершить визит на одну из кофейных ферм Blue Mountain, чтобы выпить чашечку — этот сорт кофе выращивают именно на этой горе.

Ирландия, День святого Патрика

День Святого Патрика, или День Пэдди, выпадает в 2019 году на воскресенье (17 марта), то есть все празднующие начнут пить с вечера в пятницу. Будет весело.

Национальный ирландский праздник отмечается во всем мире, но если вы сможете хотя бы раз отпраздновать его в самой стране, воспользуйтесь этой возможностью. В любом случае, это прекрасная страна с красивыми сельскими пейзажами, впечатляющей архитектурой городов и знаменитым дружелюбием людей. Помимо Дублина, там есть георгианский элегантный Лимерик и портовый Голуэй — европейская культурная столица 2020 года.

Румыния или Молдова, Мэрцишор

Мэрцишор, или Маленький Март, — это праздник встречи весны. Первого марта в Румынии и Молдове каждый человек цепляет к одежде, поближе к серцу, талисман из красно-белых ниток. Считается, что талисман (также называемый мэрцишором) приносит силу и здоровье в наступающем году. С теми же пожеланиями мэрцишоры дарят друзьям и родным.

Румыния — интересное направление, если вы хотите остаться поближе к Украине, в Восточной Европе, но при этом избежать туристических толп Праги или Будапешта.

Молдова — еще менее туристическая страна. Но люди постепенно осознают ее прелести, индустрия винного туризма там на подъеме. Туристам открываются идиллические сельские пейзажи, руины замков и древние монастыри. В столице, Кишиневе, сохранилась еще пост-советская атмосфера, но здания докоммунистической эпохи напоминают о молдавской истории и культуре до прихода коммунистов.

США, Марди Гра в Нью-Орлеане

В течение февраля до первой недели марта в Нью-Орлеане происходит самая известная вечеринка в мире — грандиозный фестиваль Марди Гра с костюмированными шествиями, джаз-бэндами и горами конфетти.

Почти с момента основания Нового Орлеана в 1718 году горожане праздновали Марди Гра. Французский исследователь Жан-Батист де Биенвиль высадился со своей экспедицией примерно в 100 км к югу от того места, где позднее был основан Нью-Орлеан, и назвал его Пуан-дю-Марди Гра, поскольку высадка произошла как раз в канун праздника.

Карнавал организуют несколько команд, или карнавальных социальных групп. Некоторые существуют уже многие десятилетия, другие основаны совсем недавно. У каждой свои темы, цвета, история, иконография и традиции.

Самые сложные карнавальные шествия проходят в конце сезона, в день Марди Гра (т.е. в первую неделю марта и конкретно 4 марта в 2019 году). В этот день город практически выпадает из нормальной жизни — движение останавливается, никто не работает, все веселятся на улицах — танцуют, поют, флиртуют.

Чтобы поймать талисман карнавала — кокосовый орех (их бросают в толпу с движущихся платформ), зрители привлекают внимание бросающих кто во что горазд — кричат, улюлюкают, девушки задирают майки, показывая грудь.

После Жирного вторника приходит Пепельная среда, знаменующая начало Великого поста. Традиционно конные полицейские выгоняют пьяных разряженных туристов из районов вокруг Верхней Бурбон-стрит в полночь, когда с ударом колокола карнавал официально заканчивается и начинается Великий пост.

Следующий день иногда называют «Мусорной средой» из-за гор мусора, которые приходится вывозить городским колмунальным службам. Впрочем, в местных новостях никто не возмущается неряшливости туристов — ведь карнавлаьные шествия приносят городу миллионные суммы, заработанные на туризме.

Италия, апельсиновая битва в Иврее

Иврея — небольшой городок к северо-востоку от Турина; красивое место, похожее на тысячи других старинных городков региона Пьемонт. Однако есть в это городе нечто совершенно уникальное: ежегодная битва с использованием необычных снарядов.

Многие люди слышали о La Tomatina, испанском фестивале, на котором люди бросают помидоры друг в друга, но здесь, в Иврее, используют апельсины. История фестиваля, по легенде, такова: в XII веке регионом управлял деспотичный герцог, который постоянно пользовался правом первой ночи. Но одна женщина по имени Виолетта не пожелала вступать в греховную связь с герцогом и не просто отказала ему, но еще и отрубила голову. В тот же день бедняки атаковали замок герцога и сожгли его.

Сцена битвы ежегодно (начиная с 1808 года) разыгрывается во время карнавала, но роль оружия играют фрукты. В прежние времена использовали яблоки, что более естественно для севера Италии, но в прошлом веке в Иврею стали привозить дешевые апельсины с Сицилии, которые в любом случае невозможно было бы продать.

Команды, одетые как рыцари герцога, ездят на платформах по улицам и швыряют апельсины в «противников» — горожан. Те отвечают, либо подбирая то, что упало, либо запасаясь заранее из ящиков, стоящих на всех площадях. И это только кажется, что апельсины — несерьезное оружие. Энтузиасты выходят из драк в синяках.

Если вы хотите побыть просто зрителем, нуж нонадеть специальную красную шапку, которая означает, что апельсины в вас кидать нельзя. Впрочем, вам неизбежно хотя бы пару раз «прилетит», как бы вы ни уклонялись от участия в битве. В конце дня мощеные улицы покрыты кашей из раздавленных апельсинов.

В этом году фестиваль проходит с 2 по 5 марта.