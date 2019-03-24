Центробанк России: Отток капитала из страны удвоится 2 24.03.2019, 15:52

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Российский ЦБ поднял до $76 миллиардов оценку оттока за прошлый год.

Отток капитала из России по итогам 2019 года заметно превысит изначальный прогноз, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, пишет сайт finanz.ru.

В базовом сценарии с нефтью по 60 долларов за баррель частным сектором из страны будет вывезено 35 млрд долларов, следует из среднесрочного прогноза Банка России по итогам заседания Совета директоров.

Новая оценка ЦБ на 15 млрд долларов, или 75% превышает декабрьский прогноз (20 млрд долларов) и в 2,2 раза - цифру, которую регулятор закладывал в проектировки в июне прошлого года (16 млрд долларов).

Отток увеличивается, потому что растут нефтяные доходы, и есть что вывозить, следует из расчетов ЦБ.

Предыдущий прогноз регулятора базировался на ожиданиях, что в среднем каждый баррель российской нефти Urals будет продаваться за рубеж по 55 долларов.

Эту оценку ЦБ скорректировал - по новому прогнозу средняя цена нефти составит 60 долларов за баррель. Это увечит экспортные доходы российской экономики с 400 до 420 млрд долларов за год. На 63% это нефтегазовые деньги, еще 10,5% дает продажа за рубеж металлов, 5,4% - удобрений, 3,2% - вывоз леса.

Дополнительный приток долларов позволит увеличит скупку валюты на МосБирже с 52 до 59 млрд долларов в год. Остаток уйдет из страны в виде чистого вывоза частным сектором, следует из оценок ЦБ.

В прошлом году на фоне бегства иностранных инвесторов с рынка госдолга и рекордного в истории вывода прямых инвестиций из реального сектора экономики, отток капитала из России достиг рекордных с 2014 года 67 млрд долларов.

Эту цифру в пятницу ЦБ пересмотрел в худшую сторону - до 76 млрд долларов.

Напомним, в декабре центробанк решил изъять из всех своих отчетов упоминание оттока капитала, переименовав соответствующую строку в своих публикациях.

Прежнее название - ввоз/вывоз капитала - заменили на нейтральное «финансовые операции частного сектора», переписав не только новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года.

Решение было принято в целях «гармонизации терминологии», чтобы она соответствовала системе национальных счетов Росстата, следует из объяснений пресс-службы центробанка.

Ранее ЦБ сообщал, что отток капитала «может быть и хорошей новостью», доказывая, что под вывозом не обязательно понимаются незаконные операции. Это может быть, например, просто покупка иностранной валюты населением или бизнесом.