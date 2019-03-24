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Ушел сам, свергли: как многолетние главы государств покидали свои посты в 21-м веке

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  • 24.03.2019, 16:30
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Например, Назарбаев правил почти 30 лет.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, глава верхней палаты парламента, пишет tut.by.

Назарбаев правил страной почти 30 лет, одержав «победу» в 5 выборах. Номинально он сложил полномочия президента, но фактически в его руках осталась серьезная власть: Назарбаев сохранил пост главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».

Но не все главы государств, руководившие много лет, расставались с властью так же мирно: журналисты вспоминают, как в XXI веке уходили политические долгожители.


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