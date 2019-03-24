«В России политическая элита только и думает об отставке Путина» 1 24.03.2019, 17:46

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У правителя РФ есть «пример», который он не сможет проигнорировать.

"В России политическая элита только об этом и думает, но не говорит ни слова. В Казахстане Нурсултан Назарбаев нарушил табу. Формально отказавшись от поста президента за год до выборов, этот 78-летний автократ и бывший советский аппаратчик сам организует свое правопреемство и посылает сигнал далеко за пределы Центральной Азии, вплоть до Кремля, где в 2024 году Путин также завершит свой двадцатичетырехлетний срок полномочий, который всего на четыре года меньше срока его степного коллеги", - пишет журналист Le Figaro (перевод — inopressa.ru) Пьер Авриль.

"Теперь, как объясняют политологи, у Путина есть "пример", который он не сможет проигнорировать. Обе страны сталкиваются с одинаковыми проблемами", - указывает журналист.

"Покидая свой пост, казахский лидер уходит от бюджетных трудностей, чтобы сосредоточиться исключительно на стратегических функциях. Между тем, автор крайне непопулярной пенсионной реформы, коим является Путин, пользуется доверием... 32% своих граждан: это очень низкий рейтинг для авторитарной страны. В Алжире, еще одной нефтяной державе, подобное сочетание проблем выводит людей на улицы - такая перспектива сильно тревожит как Казахстан, так и Россию", - отмечает Авриль.

"Нурсултан Назарбаев решает такое уравнение, назначая временно исполняющим обязанности президента Касым-Жомарт Токаева, который сразу же предложил переименовать столицу Астану так, чтобы она носила имя уходящего президента Нур-Султан, которое переводится как "Светлый Султан". Назарбаев также назначил спикером сената свою собственную дочь, 55-летнюю Даригу, тем самым признавая законной династическую передачу власти. Путин, по словам кремленологов, такого не сделает. Глава российского государства испытывает небольшую тягу к культу личности и держит своих двух дочерей вдали от общественного внимания", - пишет Le Figaro.

"Путин считает себя не отцом народа, а корпоративным лидером. В переходном периоде в Казахстане он будет наблюдать прежде всего за реакцией сил безопасности, правящей партии (в которой Назарбаев остается председателем. Прим. ред.) и олигархов", - прогнозирует Татьяна Становая, аналитик Московского Центра Карнеги.

"Глава Кремля "любит оригинальные и неожиданные решения", - напоминает независимый эксперт Аркадий Дубнов, подчеркивая, что после заявлений его старшего казахского коллеги выбор таких решений сокращается. По другим слухам, Путин возглавит союзное государство России и Белоруссии, которое изо всех сил пытается материализоваться. Александр Лукашенко, находящийся у власти в Минске двадцать четыре года, отказывается от быть на вторых ролях у своего российского коллеги. Он начал продвигать на политическую арену своего сына уже тогда, когда тот был очень юным", - комментирует автор статьи.