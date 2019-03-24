Как Эстония стала такой продвинутой страной 2 24.03.2019, 18:10

Не имея особых ресурсов, эта страна добилась колоссальных успехов.

Как это - жить в самом продвинутом в мире электронном государстве? Какими сервисами гордятся эстонцы?

Что знает обычный украинец или белорус об Эстонии? Прежде всего, что когда-то эта страна была частью Советского Союза, но, в отличие от нас, вскоре после обретения независимости вступила в ЕС и НАТО, пишет журналист liga.net Антон Кобылянский.

С подачи российской "петросянщины" многие слышали шовинистские анекдоты о меланхоличных, медленно говорящих эстонцах, помнят о шпротах и холодном море. Но мало кто знает, каких уcпехов добилась эта маленькая, населением немногим больше левого берега Киева, страна в плане цифровизации.

Не имея особых ресурсов, Эстония решила максимально оптимизировать госуправление, переведя все что можно в электронный формат. Началось все с “изгнания” принтеров из министерств и оптимизации налоговых сервисов. Закончилось тем, что 99% всех услуг, которые предоставляет государство, можно получить в электронном виде. А в ходе недавних парламентских выборов 40% эстонских избирателей проголосовало через интернет.

Журналист отправился в Эстонию, чтобы посмотреть, как государство может стать полезным для граждан, если у него есть на это желание.

Предыстория: Откуда здесь красный телефон и что делать с пограничниками?

После завершения первых свободных выборов в 1992 году премьер-министр Эстонии Март Лаар впервые зашел в свой кабинет. На столе стояли 8 телефонов, но только на трех из них можно было набрать номер - совершить исходящий звонок.

Директор Программы

- Какой большой кабинет, столько телефонов... Если зазвонит красный телефон, кто будет на том конце? - спросил премьер у секретаря.

- Не знаю, господин премьер-министр. Они были здесь, когда мы получали Эстонию... - ответил секретарь.

Эту историю рассказывает Линнар Вийк, директор программы "Умное правительство". В 1990-х годах он был советником премьер-министра по IT и инновациям.

“С первого дня у нас в стране не было своих пограничников, финансовой системы, экономики, валюты и прочего. Надо было что-то делать”, - рассказывает Вийк.

В таких условиях государство решило по максимуму внедрять существующие электронные технологии, чтобы побороть бюрократию и заставить страну работать быстрее.

"Одной движущей силы, которая все внедряла, не было. Если один человек приказывает, то другие найдут возможность не выполнять. В нашем случае большинство людей понимало, что внедрять новые технологии - это наш единственный выход", - говорит руководитель команды проекта EGOV4UKRAINE Мари Педак.

Imagine: Кабмин и министерства без бумаги

В мае 1997 года до конца года в эстонском Кабмине на закупку бумаги и обслуживания заседаний оставалось $130 000 (представьте, сколько тратится на это в Украине). Эстонцы решили взять эти деньги и потратить на создание системы электронного правительства.

Параллельно оцифровывались и другие министерства. Например, до перехода на цифровой документооборот в Министерстве иностранных дел было 80 принтеров, а после - уже один. Человека, который обслуживал эти принтеры, пришлось уволить. Только на бумаге за все эти годы были сэкономлены миллионы долларов.

Линнар рассказывает, что с того времени бумага на заседании Кабинета министров использовалась только два раза - тогда проводили учения на случай чрезвычайного положения.

Что это дало:

- заседания кабинета в среднем сократились с 4-5 часов до получаса. На рекордно коротком заседании в 2018 году все решения были приняты за 28 секунд;

- мгновенный обмен информацией;

- документы/данные хорошо организованы;

- если министр не может присутствовать на заседании, он может голосовать дистанционно или должен передать свое мнение другому министру;

- для принятия решений чиновники используют смартфоны и планшеты - те же, что и в повседневной жизни;

- принятые решение сразу выкладываются в электронном виде для общего доступа.

Все электронно, даже умереть можно электронно...

Практические все, услуги предоставляет государство, теперь можно получить онлайн. Нельзя только зарегистрировать недвижимость, жениться и разводиться. Но и это обещают скоро исправить.

Линнар заходит в свой личный кабинет. Для авторизации ипользуется два пинкода. На экране несколько машин, которыми он владеет:

- Вот смотрите, нажимаете здесь - и машина переходит другому владельцу. Если обе стороны заинтересованы, то процесс займет около 30 секунд.

- И не нужно обращаться к нотариусу? У нас без этого не обойтись, - замечает один из журналистов.

- Хорошая жизнь у ваших нотариусов, - смеется Линнар.

Также можно посмотреть историю владения любой машиной в специальном реестре. Линнар заходит на сайт объявлений по продаже недвижимости и спрашивает: какую машину хотите? Журналисты "заказывают" BMW.

"Хорошо, берем к примеру BMW X3. Новую? Ну конечно новую", - отвечает сам себе эстонец и открывает BMW X3 последних годов выпуска за 13 000 евро. Там указана вся информация о ней, кроме имени и адреса владельца. Украинские гости в шоке от таких цен.

Всего в электронном виде существует 2590 различных услуг. Как эстонцы мотивируют людей переходить на электронные услуги? Очень просто. Местный Укравтодор, например, сделал офлайн услуги на 20% дороже, чем онлайн. И большинство людей сразу перешли в онлайн. На сайте госкомпании попадаются позитивные отзывы и от пожилых людей.

“Мы не хотим видеть клиентов в наших бюро”, - то ли в шутку, то ли серьезно говорит руководитель отдела обслуживания клиентов департамента шоссейных дорог Эстонии Татьяна Портнова.

Эстонцы подсчитали, что каждый гражданин экономит около 10 дней в год, не разнося бумажки по разным кабинетам, как это обычно происходит в Украине.

“10 минут и фирма открыта... Даже умереть можно электронно”, - смеется Линар. Оказывается, когда врач констатирует смерть человека, его имущество в ту же минуту переходит его детям.

Сначала личный номер, потом - имя

При рождении каждый эстонец получает свой уникальный код, а потом ID-карту с электронным чипом, которая используется для цифровой подписи. Также для идентификации можно использовать mobile-ID (им пользуются около 30% эстонцев) или smart-ID (новейшая система идентификации, которую пока используют в основном банки).

Благодаря системе X-Road каждый человек, заходя в свой личный кабинет может увидеть, кто, когда и зачем запрашивал его данные. И если человек подозревает, что какой-то полицейский или нотариус просматривал данные без существенных причин, он может обратиться в независимую инспекцию по защите персональных данных и уточнить этот момент.

Если информация о безосновательности подтвердится, этого сотрудника ждет расследование и увольнение. И такие случаи уже были.

“Наша цель - вырезать любую бюрократию и представить госуслуги, как ряд жизненных ситуаций”, - рассказывает начальник отдела развития е-услуг Министерства экономики и коммуникаций Янек Розов.

Кстати, о самой системе. X-Road - это такой себе посредник между различными базами данных, которые находятся в расспоряжении государства. Был создан частными эстонскими компаниями по заказу правительства в 2001 году. Если МВД хочет получить доступ к каким-то данным медицинской системы, оно его получает. Но в системе остается след: кто, зачем и какие данные спрашивал. За 2018 год система обработала почти 1 млрд запросов, а за февраль 2019 - 104,3 млн запросов. Онлайн статистику системы можно посмотреть здесь.

С подачи Эстонии Украина сейчас тестирует аналог X-Road - Трембита. Система в процессе внедрения между базами данных МВД, Минфина и Фискльной службы.

Эстонцы подсчитали, что внедрение цифровой подписи (с 2002 года - цифровая подпись с ID карты, с 2007 года - Mobile ID ) позволило стране где-то с 2012 года экономить по 2% ВВП в год.

Местные шутят: "Пусть эти деньги лучше пойдут на оборонку".

Телемедицина на практике

Похожая система создана и для медицины. В 2015 году в Эстонии заработала система E-здоровья. Вся информация о болезнях, лечении, рецептах и других данных пациента находится в одной базе.

Когда врач скорой помощи едет на вызов - вся история болезни пострадавшего уже у него на руках и он в курсе, чего ожидать. Для этого у экипажа есть специальный планшет с двумя сим-картами на всякий случай.

Так как в Эстонии есть три небольших острова и быстро добраться туда можно только на вертолете, для помощи больным там используется телемедицина. Интересно, что в Эстонии телемедицина работает не непосредственно между врачом и пациентом, а через посредника.

Первыми на помощь приходят специальные бригады людей, которые имеют базовые медицинские навыки и помогают больным, консультируясь с врачами по скайпу. Если они видят, что пациенту срочно нужна госпитализация - с материка вызывается вертолет.

Пациенты также видят всю свою историю болезни в электронном виде и могут узнать, кто просматривал их карту. Была решена и проблема неразборчивости почерков медиков - электронный рецепт видят все.