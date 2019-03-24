Федынич: Зарплаты в хозяйствах часто мизерные и не соответствуют даже минимальным 5 24.03.2019, 18:23

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При помощи профсоюза РЭП Вячеславу Сырице удалось отстоять звание «почетный работник» и вернуть премии и матпомощь.

В Несвижском районном суде почти через год прошло повторное разбирательство по делу о краже пяти литров топлива. Судья Дмитрий Гвозд признал факт хищения топлива водителем агрокомбината «Снов» Вячеславом Сырицой. Основанием для вынесения решения стали свидетельские показания нескольких работников агрокомбината, пишет сайт praca-by.info.

По словам активиста профсоюза РЭП, Александра Войтешика, формальным поводом для повторного суда стала невыплата агрокомбинатом госпошнины, которую должна выплачивать сторона проигравшая суд (СПК «Агрокомбинат «Снов»):

— Установление фактов должно происходить в законном порядке - через административный либо уголовный процесс, т.е. милицией или судом. Получается, что теперь формируется новая практика, когда факт хищения можно доказать не органом который это устанавливает, а актом, который пишут три работника предприятия, в частности агрокомбината «Снов». Это прямое нарушение законодательства.

— То, что это дело пошло на повторное рассмотрение - выглядит как нежелание руководства признать нарушения прав работника и попытка всеми силами наказать Вячеслава Сырицу, который считался одним из лучших. Не взирая на закон, руководство решило показать остальным работникам, кто в доме хозяин. Это не поднимет авторитет Николая Радамана в глазах трудового коллектива как руководителя СПК «Агрокомбинат «Снов» и в кругу общественности как члена «cовета pеспублики». Мы будем обжаловать решение Несвижского районного суда в вышестоящие инстанции, - отмечает Александр Войтешик.

Вячеслав Сырица работал в СПК «Агрокомбинат «Снов» на разных должностях от момента создания предприятия и считался одним из лучших работников, получил множество премий, был избран членом правления. Также ему было присвоено звание «почетный работник».

В апреле 2018 года Сырице на заседании правления объявили, что он подвергнут дисциплинарному и материальному наказанию, лишен материальной помощи, звания «почетный работник» и выведен из состава правления. Как позже выяснилось причиной стало перерасход топлива на 5 литров во время одной из рабочих поездок водителя-экспедитора.

При помощи правозащитников и активистов профсоюза РЭП Вячеславу удалось отстоять звание «почетный работник» и вернуть через суд премии и матпомощь.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал данное дело:

— На мой взгляд дело не в пяти литрах топлива, а в том, что своим предвзятым отношением к работнику руководство хочет закрыть рот всем сотрудникам агрокомбината и действовать по прихоти, а не по закону. Если это себе позволяет публичный человек и член «совета республики», что можно говорить о рядовых руководителях. В последнее время в профсоюз поступает много обращений из хозяйств и агрокомбинатов из различных районов Беларуси. Работники рассказывают про тотальное нарушение их прав — от них требуют беспрекословного подчинения руководству вне зависимости от законности этих требований. К тому же зарплаты в таких хозяйствах часто мизерные и не соответствуют даже минимальным.