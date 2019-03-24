На одно дело против белорусских властей в ООН стало больше 2 24.03.2019, 18:49

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Наталья Стрельченко обвиняет власти Беларуси в нарушении сразу семи статей Международного Пакта.

Активистка из Дубровно Наталья Стрельченко направила в Комитет ООН по правам человека индивидуальную жалобу, в которой обвинила власти Беларуси в нарушении сразу семи статей Международного Пакта о гражданских и политических правах, пишет "Гродненская Весна".

Наталья Стрельченко обвиняет государство в том, что 25 и 26 марта 2018 года сотрудники Дубровенского РОВД и районного суда совершили в отношении нее действия, которыми нарушили ее права, гарантированные Международным Пактом о гражданских и политических правах.

Так, ее необоснованное задержание 25 марта 2018 года сотрудниками РОВД по дороге в Минск, где она намеревалась участвовать в праздновании Дня Воли, Наталья считает нарушением статьи 9 Пакта. По его словам, никто не может быть произвольно арестованным или содержаться под стражей.

То, что ее необоснованно задержали тогда, когда она направлялась на массовое мероприятие, Наталья расценивает как нарушение Беларусью статьи 21 Пакта, которой гарантируется право на мирные собрания.

Кроме того, запрет совершать аудио- и фотографии процесса ее задержания в фойе РОВД и привлечение к административной ответственности за «неподчинение требованиям прекратить съемки», нарушают, по мнению Натальи Стрельченко, статью 19 Пакта, которая гарантирует право на свободу получения информации. Наталья подчеркивает в жалобе, что в Беларуси нет закона, который бы запрещал видеосъемки в таком общедоступном месте, как фойе отделения милиции.

Наталья сообщает КПЧ, что судья райсуда Татаев отклонил ее ходатайство о просмотре видео с ее телефона, отобранного в РОВД при задержании. Между тем, это видео было единственным возможным доказательством ее невиновности. По словам активистки, это нарушило ее право на справедливое судебное разбирательство, которое гарантируется статьей 14 Пакта.

То, что 25 марта 2018 года ее удерживали в помещении Дубровенского райотдела милиции с самого утра до 18 часов вечера без еды, обыскивали перед камерой видеонаблюдения перед тем, как поместить в ИВС, держали под стражей более 28 часов, зная, что она имеет двоих несовершеннолетних детей, является, по мнени/ заявительницы, нарушением статьи 10 Пакта. Согласно этой статье, все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение к человеческому достоинству.

Была нарушена также статья 7, в которой говорится, что никто не может подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечного обращению, которое унижает человеческое достоинство.

И потому как все эти нарушения имели под собой политические основания, этот факт она считает дискриминацией, связанной с ее политическими убеждениями. Что нарушает статью 2 Пакта о гражданских и политических правах.

Наталья Стрельченко просит установить факт нарушения властями Беларуси семи перечисленных статей Пакта и рекомендовать им компенсировать причиненный государством вред.