После Назарбаева 1 24.03.2019, 19:16

1,993

Нурсултан Назарбаев

Фото с сайта catoday.org

Азиатские интриги под западным ковром.

Отставка Назарбаева вызвала целую волну обсуждения в СМИ. Прежде всего, потому что речь идет об уходе с поста человека, правившего постсоветской страной на протяжении 30 лет. Этот шаг спровоцировал массу вопросов. Чего ждать от и.о. президента – Токаева? Изменится ли внешнеполитический курс страны? Будет ли иметь место жесткая борьба за власть?

"Под этим западным ковром с азиатским узором будут вестись азиатские интриги", - сказал Uaportal военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.

Перед Назарбаевым стояла та же задача, что и перед Путиным – передача власти и сохранение себя в неприкосновенности.

Он выбрал такой вариант. Потому что вариант союзной державы отпадал. С кем он мог ее создать? Продление срока полномочий через изменения в Конституцию – это очень плохой шаг, который записывает страну в тоталитарные или авторитарные государства. Идти на это означает снижать кредитные рейтинги, торговать нефтью и газом и быть площадкой, где балансируют интересы России, Китая и США одновременно.

Назарбаев пошел более приемлемым путем. За год до этого он начал создавать условия, когда Совету безопасности передавались широкие полномочия, в том числе часть полномочий президента, велись внутренние и внешние политические консультации, создавалась системе сдержек, противовесов и баланса, подбор кадров и так далее.

Он построил нормальную архитектуру и провел ее в жизнь. Она отвечает условиям: а) передачи, сохранения власти и ее влияния, б) исключения возможного уголовного преследования, в) получения относительной легитимности в глазах международного сообщества, соседей по СНГ и внутри самой страны. Кроме того, он решил кадровую проблему – кого подобрать на замену.

Назарбаев эти задачи успешно решил, лишний раз показав, что он необыкновенный государственный деятель, который умеет решать большие задачи.

Что будет дальше с Казахстаном? Я думаю, резких изменений курса пока не предвидится. Все потратят год-полтора на понимание ситуации, сложившихся раскладов.

То, что будет в Казахстане дальше, будет зависеть от событий в Средней Азии. По некоторым данным, там готовятся неприятности, связанные с возможным исходом моджахедов из Афганистана в Среднюю Азию.

В любом случае, это будет азиатская система сдержек и противовесов, скроенная по западному образцу. С формальными должностями, с ветвями власти, со всеми конституционными оговорками и всем остальным.

А под этим западным ковром с азиатским узором будут вестись азиатские интриги.

Полезут ли туда русские? Посмотрим.

Северный Казахстан населен русскими – там своя проблема. Буду ли буянить исламисты – тоже посмотрим. Они замкнуты там в двух областях, которые еще и географически изолированы.

Человек, который пришел на замену Назарбаеву – очень разумный, утонченный дипломат. Поэтому от него я никаких решений не ожидаю. Но если Назарбаев умрет, видимо, за этим последует какая-то борьба за власть. А если не умрет и будет править железной рукой, то борьба за власть будет готовиться. Будут создаваться группировки, возможно, силовики, возможно, нефтяники, возможно, либералы, возможно, китайская партия, возможно, российская.

Борьба за власть в любом случае начнется, вопрос только в том, в какой форме она будет происходить: в экстренной, как было бы после его смерти, или в подготовительной фазе.

Как я понимаю, новый лидер представляет собой ветку либералов, а значит, против него будут играть силовики, нефтяники и исламисты. Хотя, нефтяники, скорее всего, тяготеют к либералам, потому что они торгуют нефтью и газом на международной арене.