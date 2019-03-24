Румыния объявила о переносе посольства в Израиле в Иерусалим 24.03.2019, 19:50

Виорика Дэнчилэ заявила, что ее страна остается «лояльным другом еврейского народа».

Бухарест планирует перенести румынское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила в воскресенье, 24 марта, выступая с речью на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне, пишет «Немецкая волна».

"Я, как премьер-министр Румынии, и правительство, которое я возглавляю, переносим наше посольство в Иерусалим, столицу государства Израиль", - заявила Дэнчилэ. "Обещаю вам: Румыния останется и впредь лояльным другом и самым сильным в Европе голосом в поддержку еврейского народа и израильского государства", - добавила она.

По словам политика, она постарается использовать время председательства Румынии в Совете ЕС для того, чтобы "укрепить взаимоотношения между Израилем и всем Евросоюзом".

Таким образом, Румыния станет единственным членом ЕС, решившим перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В мае 2018 года Румыния, Чехия и Венгрия заблокировали резолюцию Евросоюза против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Гондурас открывает дипмиссию в Иерусалиме

Еще до выступления Дэнчилэ президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил на конференции о том, что его страна "немедленно" откроет в Иерусалиме дипмиссию.

"Гондурас немедленно откроет официальную дипломатическую миссию, которая дополнит посольство нашей страны в столице Израиля, Иерусалиме", - цитирует Эрнандеса израильская газета The Jerusalem Post.

Что такое AIPAC

AIPAC - это влиятельная неправительственная организация, имеющая целью укрепить взаимоотношения США и Израиля. В ежегодных конференциях AIPAC принимают участие высокопоставленные международные политики. В нынешнем году конференция AIPAC под названием "Connected for good" ("Связанные навсегда") проходит в Вашингтоне с 24 по 26 марта.

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства. Официальное открытие дипломатического представительства прошло в мае 2018 года. В октябре того же года госсекретарь США Майкл Помпео объявил о планах Вашингтона объединить два ведомства и создать в посольстве в Иерусалиме новый отдел по палестинским вопросам.