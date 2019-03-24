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Фотофакт: Под песню NRM в Минске развернули огромный бело-красно-белый флаг

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  • 24.03.2019, 20:00
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Фото: euroradio.by

Люди передавали его из рук в руки.

В Минске на митинге-концерте ко Дню Воли во время выступления группы NRM зрители развернули гигантский бело-красно-белый флаг. Передавая его из рук в руки, они понесли его по скверу. В это время группа играла песню "Мое поколение", передает «Еврорадио».

После того, как флаг сделал несколько кругов по парку, его свернули.

Фото: euroradio.by

Напомним, сегодня в Минске прошел митинг-концерт ко Дню Воли.


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