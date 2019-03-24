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Пловец Илья Шиманович во второй раз за день обновил рекорд Беларуси на 100 метров брассом

  • 24.03.2019, 20:36
Илья Шиманович

Он показав лучший результат сезона в мире.

Белорус Илья Шиманович во второй раз за день обновил национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом, пишет «Прессбол».

Утром наш соотечественник на международном турнире в Марселе выполнил олимпийский квалификационный норматив Токио-2020, показав в квалификации 58,79 и побив собственный рекорд Беларуси (59,40).

В финальном заплыве Шиманович улучшил утренней достижение ровно на полсекунды — 58,29!

Это лучший результат сезона в мире. Он превышает серебряный результат на Олимпиаде-2016 в Рио (58,69).


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