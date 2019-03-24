Фотофакт: Массовое шествие противников аккумуляторного завода под Брестом 24.03.2019, 21:00

ФОто: vk.com

Около 250 жителей города прошли шествием по центральным улицам Бреста.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом 24 марта собрались на площади Ленина, позже прошли шествием по центральным улицам - Пушкинской и Советской, передает «Радыё Свабода».

Одновременно с акцией протестующих на площади Ленина проходила акция городского отдела по чрезвычайным ситуациям «Проведи время с пользой». А 12:40 на площади находилось около 250 противников завода.

Брестчанка Юлия Зубрик обратила внимание, что уже вторую неделю подряд городские власти проводят мероприятия на площади Ленина одновременно с акцией протестующих. Она считает это способом «спрятать» мирный протест.

На площади Ленина протестующие обсудили начало 26 марта судебного рассмотрения жалобы на отказ в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода.

Позже протестующие прошли по центральным улицам Бреста - Пушкинской и Советской - к кинотеатру «Беларусь». Здесь они постояли некоторое время и разошлись.