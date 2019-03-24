Как с карт белорусов похищают средства 24.03.2019, 21:20

С карт двух речичан украли почти 800 рублей.

В начале февраля с карты 67-летнего речичанина неизвестные похитили 15 100 российских рублей (около 500 белорусских рублей). Как прокомментировал gomel.today заместитель начальника РОВД Андрей Семков, к делу оказалась причастна дочь потерпевшего.

В соцсетях студентка получила сообщение со взломанной страницы своей одногруппницы. Под видом знакомой неизвестные попросили девушку сбросить данные банковской карты, на которую они бы могли зачислить деньги, мол, срочно надо. Речичанка сфотографировала карту своего отца с двух сторон и отправила фото мошенникам. Почти сразу же с неё были списаны все средства и переведены на счет, зарегистрированный в Москве.

Как подчеркнул Семков, стоит в очередной раз напомнить: ни в коем случае не пересылайте данные своей карты незнакомцам. Если к вам обратился приятель или просто друг из соцсетей, наберите его по телефону или напишите ему в другой соцсети, чтобы удостовериться, что к вам обращается именно он, а не взломщик, которому вы своими руками можете открыть доступ к деньгам.

Что касается второй истории, то она куда банальнее: двое граждан навеселе закупились продуктами и не только и продолжили банкет дома у одного из них. Когда гость от количества выпитого сморился и заснул, его карта попала в руки радушного хозяина. К карте заботливо была прикреплена бумажка с пин-кодом, всего было похищено 270 рублей.