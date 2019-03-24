Посол США обратилась к украинцам перед выборами 24.03.2019, 21:29

Мари Йованович

Американский дипломат объяснила, как работает настоящая демократия.

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев принять участие в выборах президента 31 марта и внести свой вклад в украинскую демократию, пишет «Униан».

Видеообращение дипломата опубликовано в Facebook Посольства США в Украине.

«Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы — это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", – отметила Йованович.

Дипломат напомнила, что была назначена послом в Украину экс-президентом США Бараком Обамой, но после избрания Трампа сохранила свой пост и реализует политику нового президента.

«Это и есть один из признаков настоящей демократии. После выборов, хоть в случае переизбрания нынешнего президента, хоть с приходом нового, граждане объединяются и подтверждают свою поддержку государства и воли избирателей», - указала она.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", – заключила Йованович.