Могилевский мясокомбинат отправляет работников отдыхать в аннексированный Крым

Могилевский мясокомбинат отправляет работников отдыхать в аннексированный Крым6
- 24.03.2019, 22:15
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Срочные путевки работникам предлагает официальный профсоюз.
Один из рабочих мясокомбината сообщил mspring.online, что на предприятии срочно набирают работников для отдыха и лечения в аннексированном Россией Крыму. Предпочтение отдается страдающим от болезней органов дыхания.
Согласно объявлению, которое висит в здании столовой, санаторные путёвки в санаторий «Белоруссия» в Мисхоре (10 км. от Ялты) рассчитаны на 18 дней. Месяц заезда – апрель 2019 года.
Объявление о предоставлении санаторных путевок распространили администрация мясокомбината и профсоюзный комитет. Все желающие могут обратиться в сырьевой отдел к Татьяне Старонацкой.
Как сообщается на официальном сайте санатория, он подчинен управлению делами Лукашенко.
При этом, официально Беларусь не признала референдум в Крыму и его итоги. В июне 2015 года украинские власти утвердили порядок въезда на полуостров – только через Украину и по специальному разрешению. Если человек едет в Крым через Россию, то его могут сделать невъездным в Украину.