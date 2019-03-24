Могилевский мясокомбинат отправляет работников отдыхать в аннексированный Крым 6 24.03.2019, 22:15

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Срочные путевки работникам предлагает официальный профсоюз.

Один из рабочих мясокомбината сообщил mspring.online, что на предприятии срочно набирают работников для отдыха и лечения в аннексированном Россией Крыму. Предпочтение отдается страдающим от болезней органов дыхания.

Согласно объявлению, которое висит в здании столовой, санаторные путёвки в санаторий «Белоруссия» в Мисхоре (10 км. от Ялты) рассчитаны на 18 дней. Месяц заезда – апрель 2019 года.

Объявление о предоставлении санаторных путевок распространили администрация мясокомбината и профсоюзный комитет. Все желающие могут обратиться в сырьевой отдел к Татьяне Старонацкой.

Как сообщается на официальном сайте санатория, он подчинен управлению делами Лукашенко.

При этом, официально Беларусь не признала референдум в Крыму и его итоги. В июне 2015 года украинские власти утвердили порядок въезда на полуостров – только через Украину и по специальному разрешению. Если человек едет в Крым через Россию, то его могут сделать невъездным в Украину.