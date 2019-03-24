Города, которым не повезло с названием Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

24.03.2019, 22:45

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Фото: realt.by

Например, в Беларуси в далеком 1932-ом году Койданово переименовали в Дзержинск.

Города Астана в настоящее время не существует. Школьникам нужно срочно переучивать название столицы Казахстана. А все потому, что Астану официально переименовали. Депутаты практически единогласно поддержали предложение нового президента Казахстана назвать столицу в честь экс-главы Нурсултана Назарбаева. Tеперь Астана стала Нурсултаном.

Хотя чего удивляться: вон у нас в далеком 1932 году Койданово переименовали в Дзержинск. Название в честь председателя ГПУ Феликса Эдмундовича существует и поныне. И несмотря на, мягко говоря, не самые моральные качества личности Дзержинского, возвращать обратно историческое название не спешат. Так что Нурсултан - это еще не самый худший вариант по сравнению с Дзержинском. Назарбаев хотя бы председателем предшественника КГБ не был.

А вообще давно ли все называли Питер Ленинградом? Городов, которым не повезло с названием, на постсоветском пространстве - уйма. Например, город Набережные Челны в восьмидесятые назывался Брежневым. А город Рыбинск примерно в эти же времена назывался Андроповым. Представляете, как раньше на железнодорожной станции звучала название соответствующего поезда: "Поезд Брежнев-Андропов отправится с первого пути, просьба пассажиров занять свои места".

Вот интересно, почему, к примеру, Елизавета II не предлагает Лондон переименовать в какой-либо Елизаветинск. Или президент Франции не инициирует переименование Парижа в Макрон. Зато на постсоветском пространстве это привычное явление.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»